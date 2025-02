Patrick Mahomes chega ao Super Bowl de 2025 cores de águias: por que os chefes QB provavelmente escolheram usar verde

NOVA ORLEANS – Patrick Mahomes tomou uma decisão interessante para sua chegada ao Super Bowl LX no domingo. O marechal do Chiefs Campo estava em uma ação judicial, o que não foi surpreendente. A parte surpreendente é que era um traje verde que parecia ser um tom semelhante às cores usadas pelo Philadelphia Eagles.

A primeira visão do traje Green Mohomes veio quando ele saiu do hotel em Nova Orleans e Fox mostrou um clipe de ESO durante sua transmissão anterior para o jogo do Super Bowl.

Aqui está outra foto do traje.

Usar um traje verde quando você está prestes a enfrentar uma equipe que tem verde, pois sua cor principal pode parecer louca, mas parece haver uma explicação sólida para a escolha do traje de Mohamses.

Durante a noite de abertura do Super Bowl na segunda -feira, o marechal dos Chiefs foi perguntado qual era sua cor favorita, e sim, você adivinhou, disse Green. A razão pela qual Green é sua cor favorita é porque seu nome é Patrick e Green é a cor associada ao dia de San Patricio. Essa é uma razão bastante sólida para escolher uma cor favorita.

Então, aí está: Mahomes provavelmente foi usado verde porque é sua cor favorita, mas é quase possível que esse fosse apenas o melhor movimento de poder, porque são as mahomes de que estamos falando aqui.

Mahomes e os chefes começarão contra os Eagles no Lix do Super Bowl às 18h30 ET na Fox.