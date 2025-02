Patrick Mahomes e Saquo fuori da Barkley: i più grandi X-Factors per Masters, Kotkat

Carmen vitale Giornalista NFL

Ogni gioco ha le chiavi. Questo sembra essere maggiore Un gioco in cui Philadelphia Eagles si sforza di impedire alla testa di Kansas City di fare la storia. Ci sono ovvi giocatori chiave come Patrick Mahomes e Saquo Barkley. Questo non è così. Ecco alcuni giocatori che potrebbero essere sotto il radar che possono avere un grande impatto sul Super Bowl LIX.

Maestri

Crime: Joe Thuney

In ogni squadra, puoi dire che la battaglia sinistra è la seconda posizione più importante dietro il difensore. Pertanto, sembra che la denominazione dei frutti bassi sia la battaglia di Patrick Mahomes come il fattore X dei capi e forse un po ‘lontano dalla mobilità di Mahomes. Ma il fatto è che Thuney non è una battaglia sinistra. È una guardia e insieme al Center Creed Humphrey e alla guardia destra Trey Smith, ha contribuito a indiscutire la migliore linea di attacco interno della lega. Negli ultimi anni è stato sufficiente portare le porte intorno a Mahome a Battlefields.

Le cose alla fine sono diventate così serie in questa stagione a causa dell’infortunio che i Masters hanno rotto la band, calciando Thuney per combattere durante la settimana 15. Il suo diploma di passaggio è migliorato in modo uniforme poiché sono 43,5 voci 68,2 settimane, secondo PF (solo tre tre I clic giocati alla settimana 18 quando i Masters hanno riposato i loro principianti prima delle conseguenze). Permette sacchi zero.

Nel round di divisione, la linea offensiva di Kansas City ha permesso tre sacchi, tra cui uno Thuney. Ma la settimana successiva, contro le fatture del campionato AFC, Thuney non solo ha permesso a un sacco, ma non ha dato un colpo, una fretta o una pressione. È già stato apprezzato esternamente e arrestato contro tutti come Myles Garrett, TJ Watt e Will Anderson.

Thuney deve ancora una volta avere una grande soppressione contro la difesa di Filadelfia se i Maestri intendono eseguire questa torba. Per rimanere con il potente crimine di Eagles, è probabile che Mahomes porterà più punti rispetto a questa stagione. I Masters erano in media solo 22,6 punti per partita durante la stagione regolare e si sono classificati al 15 ° posto nella NFL. Thuney è la chiave per aprire la porta per Mahomes.

Difesa: LB Nick Bolton

Non è un segreto che fermare le aquile significhi, soprattutto, fermare Barkley. Il fatto è che pochissime squadre lo hanno fatto. Barkley è andato a oltre 100 yard di corsa in 14 partite della stagione regolare, due delle quali ha attraversato 200 yard. È successo solo in un round di divisione contro Rams, dove Barkley si precipitò per 205 yard. È a corto di soli 30 metri di rompere un registro di assalto di una stagione (inclusa la stagione post). Riceve quell’infortunio, ma Kansas City deve limitarlo il più possibile per rallentare i crimini esplosivi di Philly.

Ciò che gli Eagles sono bloccati è la capacità di commettere molti di Barkley e il difensore Jale Hurts, insieme a ricevitori come AJ Brown e Devon Smith (aggiungerlo al secondo). Per combattere questo, Kansas City ha bisogno di un giocatore versatile. Entra: Nick Bolton … e il resto del bus KC, davvero. Le statistiche successive della Gen, i Masters hanno registrato la percentuale di battaglia perduta più bassa (10,7%) in campionato durante la stagione regolare. Il loro numero contro la corsa è ancora migliore anche l’8,6%perso al tasso di battaglia.

Secondo NGS, ha portato a una difesa abbastanza grande che consente al portatore del ciclo opposto di 4,1 metri di trasportare contro scatole mirate (definite altre o più inibitori dei difensori), secondo NGS. È il quinto miglior marchio in campionato. Hanno permesso a -112 delle aspettative in queste situazioni, che è una buona notizia per Kansas City, considerando come il buon Barkley viene confrontato con le scatole impilate e quanto bene la sua linea offensiva lo impedisca. Come giocatore di linea di mezzo, Bolton organizza un attacco, ma l’intero fronte del crimine di Eagles prenderà tutti i sette.

Aquile

Crime: WR Devon Smith

Puoi difendere Barkley e possibilmente ferire la tua stessa fretta. Puoi difendere il vasto ricevitore AJ Brown. Puoi competere sulla linea offensiva delle Aquile. Ma probabilmente non puoi fare molto di più. Lì entra Smith. I contatti di Brown sono stati nel crimine costruito attorno al crimine quest’anno, quindi puoi immaginare che significasse lo stesso per Smith. Quest’ultimo ha ricevuto 68 passaggi di 833 yard e sette tocchi durante la stagione regolare. Il suo ricevimento di 12,3 yard è basso nella sua carriera. Ma ciò non significa che Smith non sia un fattore.

Potrebbe essere Esso Le mani dell’autore Kansas City sono già piene di crimini sopra menzionati. Ciò è particolarmente vero al di fuori dei numeri in cui Smith è riuscito. Include un’indomani, 40 passaporti di Smith e 504 nel suo cortile sono usciti. I suoi 111 cantieri navali di tali ricevimenti sono il sesto più tra i ricevitori, NGS. Quando giocatori come Trent McDuffie, probabilmente occupato da Brown, Smith dovrebbe essere in grado di ottenere partite economiche come Jaylen Watson.

Difesa: FS Reed Blankenship

Qual è il modo migliore per vincere Masters? Mantieni i mahom e il crimine dal campo. Philly ha una grande difesa a tutti e tre i livelli, ma Blankenship può davvero prendere nota se può togliere la palla. Ha registrato quattro rapimenti nella stagione regolare, il che corrisponde alla sua precedente carriera generale. Contro i comandanti del campionato NFC, si riprese all’uva. Ne ha anche costretti a un giro di jolly contro i Packers.

I Maestri hanno perso in più di quattro minuti della Battaglia di possesso solo due volte in questa stagione e hanno perso entrambe le partite. Mantenendoli in entrambe le perdite di Masters in questa stagione, hanno perso il possesso e/o la lotta di turnover. Hanno perso un fatturato quattro volte e sono andati 3-1, ma hanno dovuto risolvere nel quarto per vincere queste tre partite. Colpire i maestri è Mahomes & Co.

Carmen vitale è il giornalista NFL di Fox Sports. Carmen si era fermato in precedenza con il Draft e Tampa Bay Buccaniers. Ha trascorso sei stagioni con Bucs, tra cui il 2020, che ha aggiunto il titolo di Super Bowl (e un parader della barca) al suo riassunto. Puoi seguire Carmen su Twitter a @Carmiev .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .