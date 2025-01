Patrick Mahomes e sua esposa Brittany dão as boas-vindas ao terceiro filho, Golden Raye, 6 dias antes dos Chiefs enfrentarem os Texans

Patrick Mahomes sabe como aproveitar ao máximo uma semana de despedida.

O quarterback do Kansas City Chiefs e sua esposa, Brittany, que também é co-proprietária do Kansas City Current, anunciaram na segunda-feira que deram as boas-vindas ao seu terceiro filho em 12 de janeiro, uma menina chamada Golden Raye.

Golden Raye se junta à irmã mais velha Sterling Skye, 3, e ao irmão mais velho Patrick “Bronze” Lavon, 2. Seu nome combina perfeitamente com os nomes relacionados ao metal de seus irmãos.

Patrick e Brittany deram as boas-vindas ao filho mais novo durante a semana de folga entre os jogos do Chiefs. Kansas City terminou seu jogo da semana 18 em 5 de janeiro como o cabeça-de-chave número 1 da AFC, o que significa que eles pularam o fim de semana do wild card, quando todos os sementes inferiores lutam para chegar à Rodada Divisional. Os Chiefs enfrentam o Houston Texans no sábado, então Golden Raye nasceu perto da metade entre os dois jogos.

Os Mahomes estão juntos desde o ensino médio. Eles ficaram noivos em setembro de 2020, logo depois que Patrick recebeu seu primeiro anel do Super Bowl. Eles se casaram em março de 2022. pouco mais de um ano depois que Brittany deu à luz seu primeiro filho. O bebê Patrick “Bronze” chegou naquele mesmo ano, em novembro de 2022.