Patrick Mahomes nomina il suo giocatore di baseball preferito nel tempo

La settimana tra il campionato della conferenza e il Super Bowl è uno dei più silenziosi del calendario sportivo, anche se dà molto tempo ai fan per saperne di più sui giocatori e sulle squadre che si riveleranno nella grande partita.

Il quarterback dei Chiefs di Kansas City Patrick Mahomes cerca di vincere il suo quarto Super Bowl e guidare la sua squadra alla prima torta nella storia della NFL.

Nel frattempo, tuttavia, ha un sacco di tempo per fare i media che portano al gioco e recentemente ha nominato il suo giocatore di baseball preferito in assoluto.

Mahomes ha giocato a baseball ed è il figlio di una ex brocca MLB, quindi non è estraneo al diamante.

Di recente ha detto in un’intervista condivisa da Savage Sports che il suo giocatore preferito che è cresciuto è stato Alex Rodriguez.

Patrick Mahomes dice che il suo giocatore di baseball preferito è mai Alex Rodriguez. Tutto ha così tanto senso ora. 🤔 pic.twitter.com/lntzmdbpe7 – Savage (@savagsports_) 2 febbraio 2025

Rodriguez è stata forse la star più polarizzante del gioco per molti anni con Texas Rangers e New York Yankees e ha raccolto 696 corse in casa e tre prezzi MVP nei suoi anni nei grandi campionati.

Come proprietario di una condivisione di Kansas City Royals, Mahomes probabilmente avrebbe dovuto dare una risposta più diplomatica e ha detto Mike Sweeney, ma indipendentemente dalla scelta di A-Rod come il tuo giocatore preferito potrebbe far parte del suo arco di cattivo.

Molti fan sono diventati irrequieti e sono stanchi di guardare il Super Bowls vincente del Capo, più specificamente, stancando le chiamate apparentemente favorevoli di Mahomes da parte dei giudici e delle sue sensazioni quando si tratta di tirare le sanzioni.

Ma come Rodriguez, se non hai molti fan che fanno il tifo per fallire, potresti non essere grande come pensi di essere.

