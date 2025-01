Patrick Mahomes non ritiene che gli arbitri preferiscano i Chiefs, afferma che gli arbitri “fanno del loro meglio”

Patrick Mahomes non pensa che i funzionari della NFL stiano facendo alcun favore al quarterback dei Kansas City Chiefs.

Anche le statistiche non supportano questa ipotesi.

Nella vittoria della divisione della scorsa settimana a Houston, i texani sono stati penalizzati due volte sui colpi di Mahomes, uno dei quali è andato al terzo posto per estendere un drive da gol. E questo ha portato molti fan – per non parlare di alcuni membri della difesa texana – a credere che i funzionari della lega stessero palesemente favorendo una delle sue più grandi stelle.

“Non credo”, ha detto Mahomes mercoledì nel primo briefing con i media prima della partita di domenica del campionato AFC contro Buffalo, dove i due volte campioni in carica del Super Bowl Chiefs cercheranno di guadagnarsi una possibilità per un three-peat.

“Sto solo cercando di giocare a calcio alla fine della giornata. Gli arbitri fanno del loro meglio per definire il gioco il più giusto ed equo possibile”, ha detto Mahomes. “Per me significa andare là fuori, giocare duro, cercare di fare tutto il possibile per vincere la partita di football e poi convivere con i risultati in base ai miei sforzi e al modo in cui gioco, ed è ciò che predichiamo qui a Kansas City. .”

Anche se può sembrare che una delle franchigie più importanti della NFL riceva più chiamate della sua quota, i Chiefs hanno in realtà avuto 147 yard in più di penalità rispetto ai loro avversari nelle ultime tre stagioni, compresi i playoff.

E per far pensare a qualcuno che i Chiefs traggano maggiori benefici nei momenti chiave, gli avversari hanno avuto altri 20 primi down tramite penalità al terzo o quarto down dal 2018, quando Mahomes iniziò. Nel quarto quarto o nei tempi supplementari delle partite decise da un punto, i Chiefs hanno il settimo peggior differenziale di penalità nello stesso arco di tempo.

Tuttavia, sembra che la narrativa secondo cui gli arbitri avrebbero aiutato i Chiefs a vincere fosse arrivata negli spogliatoi di Houston prima che i texani arrivassero all’Arrowhead Stadium sabato scorso, dove hanno perso nel turno di divisione dei playoff, 23-14.

“Sapevamo che all’inizio della partita avremmo giocato contro gli arbitri,” ha detto il linebacker texano Will Anderson Jr. detto dopo.

Mahomes, d’altra parte, non ha guadagnato alcun margine di manovra tra i fan sembrando un flop mentre provi a estrarre un altro biglietto. Ciò è accaduto quando si è precipitato alla sua sinistra ed è uscito dal campo, e quando il linebacker di Houston Henry To’oTo’o lo ha toccato, il due volte MVP della NFL si è gettato drammaticamente a terra – ma non è riuscito a ingannare gli arbitri che lo stavano trattenendo . i biglietti in tasca.

Ciò deve aver fatto arrabbiare l’ex quarterback della NFL Troy Aikman, che ha chiamato la partita per ESPN.

“Sta cercando di ottenere un rigore. Invece di correre fuori limite, sta rallentando”, ha detto Aikman. “È stata una frustrazione e lo capisco. Lo capisco. È stata una frustrazione per questi difensori del campionato”.

Mahomes non è sembrato turbato dall’improvvisa conversazione nazionale sui rigori e sul flop quando ha parlato ai media mercoledì. Invece, ha risposto metodicamente alle domande al riguardo e poi ha rivolto la sua attenzione alle fatture.

“Ogni anno ottieni nuovi arbitri. Ottieni nuove circostanze”, ha detto Mahomes, “e non puoi mai dirlo perché ogni partita è diversa, ed è ciò che rende la NFL così speciale. Sento che continuerò a giocare. Io sto solo cercando di vincere.”

Rapporto dell’Associated Press.

