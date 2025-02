Patrick Mahomes, o chefe final do Super Bowl que evoluiu para a grandeza

Patrick Mahomes enfrenta uma revanche do Super Bowl com o Philadelphia Eagles. Fotografia: Denny Medley/USA Today Sports

Patrick Mahomes É o chefe final. De alguma forma, de alguma forma, é sempre sobre ele. Desde o momento em que se tornou o Chefes de Kansas City‘O marechal do campo titular em 2018 transformou o NFL Em uma espécie de videogame, aguardando os níveis mais altos para eliminar todos os desafiantes. Quanto mais ele está chegando no topo, mais parece uma falha.

No domingo, os chefes enfrentarão o Eagles Filadélfia Com a imortalidade do futebol em jogo. Com uma vitória, Kansas City se tornaria o primeiro time a ganhar três Super Bowls Em uma linha. A corrida do campeonato começou com o Chiefs batendo o Eagles há dois anos no Super Bowl LVII.

Por mais que as vantagens do tamanho da Filadélfia nas linhas ofensivas e defensivas e a adição do corredor de jogos de Saquon Barkley os faça parecer a melhor equipe geral que vai para a revanche, o mero fato de que os chefes têm mahomes e os Eagles que eles fazem não. É por isso que você confiaria anteriormente em um gato para cuidar de um peixe dourado para apostar contra Mohamses. “Se for um jogo de pontuação, estou levando Patrick Mahomes a qualquer momento, porque acaba de obter esse DNA do campeonato”, disse Tom Brady no início desta temporada.

Considere essa fonte por um momento: Brady, por consenso, o melhor marechal de campo de todos os tempos, ganhou um recorde de sete campeonatos enquanto jogava pelo New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers. Dois deles chegaram às despesas de Mohamses, na temporada de 2018, quando Brady’s Patriots Superar os chefes no campeonato da AFC No primeiro ano de Mohamses, como o marechal do campo de campo dos chefes; E dois anos depois, quando os Bucs derrotaram os Chiefs em sua terra natal no Super Bowl. Toda vez, Mohamses dava a Kansas City a oportunidade de lutar apenas tendo a bola nas mãos. É apenas a boa sorte de Brady que o pegou no início de sua carreira.

O domingo marcará a quinta aparição do Super Bowl de Mahomes. Ele já venceu o jogo três vezes e foi votado como o jogador mais valioso em cada vitória. Além disso, ele nem completou 30 anos. Entre esses troféus e suas incríveis vitórias gerais e estatísticas de passagem, os mohomes provavelmente chegariam ao Hall of Fame do futebol profissional se se aposentaram na segunda -feira. Um terceiro campeonato consecutivo, algo que Brady nunca alcançou, tornaria isso um ponto discutível.

Nos estágios iniciais de sua carreira, Brady foi o desamparado, o “insignificante” (para os avaliadores de talentos da liga de qualquer maneira) a escolha do rascunho do final da rodada que foi empurrado após uma lesão fenômica na cabeça da Nova Inglaterra, Drew Bledsoe e continuou a se encontrar para se encontrar com o momento. Seu estilo de passe de bolso de calça e dunk ajustou-se à geometria do jogo. Ele tinha um ótimo parceiro para resistir aos fluxos e fluxos em Bill Belichick, o treinador do mestre que guiou cada etapa (até seu rompimento após a temporada de 2019, depois de 20 anos juntos).

Mohamses? Ele é o vilão que persegue dentro da fortaleza, pronto para chamar seus desafiantes para o ponto de partida. Ele é escorregadio, apontado e pode disparar uma bola quase imaginável. Onde Brady teve que lidar com Peyton Manning por anos, Mohamses contém uma das melhores gerações de marechal de campo que o jogo já viu. Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, duas vezes MVP da liga, apenas derrotou Mahomes uma vez. O marechal de campo de Buffalo Bills, Josh Allen, NFL MVP deste anoA cidade de Kansas caiu no campeonato da AFC no mês passado, marcando a terceira vez em quatro temporadas que Mohamses o superou nos playoffs.

Jalen Hurts de Philadelphia jogou o jogo de sua vida quando os Eagles enfrentaram os Chiefs no Super Bowl há dois anos, apenas para acabar perdendo depois que Mohamcs vendeu o tempo todo para fora do relógio. (“Ele fez as peças quando importavam”, disse Hurts após o jogo. “É isso que os grandes fazem”). O único marechal de campo de alto nível que tem uma vantagem de face a face sobre as mahomes É Joe BurrowAcima de tudo, em uma vitória no jogo do campeonato da AFC 2022, mas isso só chega até agora quando você joga pelo Bungling Cincinnati Bengals.

Nos dias anteriores aos jogos, Mohamses passa por uma metamorfose, de um pai de três de três filhos para uma “criatura” cruel com “um olhar nos olhos que as pessoas normais não têm”, coordenador ofensivo dos chefes, Matt Nagy , Assim, Recentemente disse ao Atlético. Essa criatura no tempo da crise pega o suor como Michael Jordan para trás no quarto trimestre ou Novak Djokovic com as costas contra a parede em um levantador: você sabe que é uma questão de tempo antes de tirar o coelho do chapéu. Mas as mahomes realmente impressionantes é o quanto evoluiu como uma ameaça. Em suas primeiras temporadas em Kansas City, ele acumulou os pátios aéreos enquanto jogava bolas profundas para os receptores Star Tyreek Hill e Travis Kelce, e de outra forma deslumbrante defesas com tiros e jogam sem aparência com a mão esquerda mais fraca.

Mas com Hill por um longo tempo para os golfinhos de Miami e Kelce além de seu pico, Mohamses se tornou menos De um showman no bolso, a acosinando as defesas em uma pausa antes de pegá -las de surpresa e decolar correndo.

Uma viagem no jogo do campeonato da AFC desta temporada exemplificou a nova versão de Mohamses. Com os Chiefs após o Bills 22-21 no último trimestre, ele lançou um passe curto para Juju Smith-Schuster, que foi de 29 jardas, correu a bola para obter uma pontuação de 10 jardas e depois encontrou Justin Watson por um ponto de dois Conversão de pontos: gire um déficit pontual em uma vantagem de sete pontos em menos de cinco minutos. Isso é Mohamses: você não bate mais em você com ótimas jogadas. Ele mata com mil cortes.

Quanto mais ele domina com o método, mais difícil é pensar que há algo errado com o jogo de futebol porque quem se torna tão bom? Obviamente, há quem acredita que isso recebe ajuda. Esta temporada foi inaugurada com Kansas City derrotando Baltimore depois que uma revisão do touchdown vencedor confirmou que o pé do receptor dos Ravens estava fora dos limites, uma sorte de Mohamses. Os fãs rivais acusam os funcionários do jogo para tratá -lo com luvas para crianças, mesmo quando ele poderia explorar as mesmas regras que foram projetadas para protegê -lo. Eles dizem que é grande demais para falhar porque tem Taylor Swift e agora Donald Trump para o lado e a história à sua disposição.

Geralmente, ele tem sido um talento superlativo de entrar em seus anos de grandeza. Mas Mohamses tem sido excelente desde o início. Com um terceiro título consecutivo do Super Bowl em posse, Mohamses não apenas aconteceria como o melhor chefe de esporte final. Eu deixaria você pensar que o jogo pode ser impossível de superar.

