Patrick Mahomes o Josh Allen? Capi o conti? Domenica di campionato

Patrick Mahomes e Josh Allen hanno una storia.

La partita del campionato AFC di domenica sarà la nona volta che i quarterback superstar si incontreranno – ed è una sorta di tie-break, con ogni giocatore che ottiene quattro vittorie. Ma ovviamente non tutte le vittorie vengono misurate allo stesso modo. Mahomes è 3-0 nella postseason contro Buffalo, rendendo questo un incontro molto importante per l’eredità di Allen. Alla fine, la loro rivalità non sarà considerata una vera rivalità se un QB non vince mai partite significative.

La resa dei conti assicura che uno di loro sia al Super Bowl e funge da bicchierino da notte per un’intrigante domenica di campionato. Nella NFC, una squadra ha probabilmente il miglior roster del calcio, mentre l’altra ha il miglior QB esordiente nella storia della NFL.

In preparazione per Bills-Chiefs e Commanders-Eagles, gli scrittori di FOX Sports NFL Ben Arthur e Henry McKenna ha preso parte a una vivace discussione incentrata sui quattro quarterback titolari di domenica e su come potrebbe svolgersi la partita di campionato.

Josh Allen è statisticamente migliore di Patrick Mahomes ormai da due stagioni intere. Sei arrivato al punto in cui ti aspetti che Allen superi Mahomes anche nella postseason?

Ben Arthur: Non proprio. Non quando Mahomes rimane in una classe diversa quando si tratta di calcio post-stagionale. Non solo è 3-0 contro Allen nei playoff, ma sta giocando la sua settima partita consecutiva del campionato AFC. Mahomes dà il meglio di sé quando le luci sono più brillanti. Alla fine, questo è tutto ciò che conta davvero, anche se le sue statistiche grezze nella stagione regolare potrebbero non essere state quelle di prima quando era QB1 dei Chiefs.

Henry McKenna: Sì, Mahomes è un campione del Super Bowl consecutivo grazie alla sua capacità unica di chiudere le partite nella postseason. Quindi l’aspettativa per qualsiasi partita post-stagionale è che supererà il QB avversario. Ma non lo so, penso ancora che Allen giocherà meglio questo fine settimana. All’inizio di questa settimana ho scritto che mi aspettavo che i Bills vincessero. Se ciò accadesse, sarà perché Allen ha giocato meglio di Mahomes, il che sarebbe ancora più impressionante perché la difesa di KC è migliore di quella di Buffalo.

Artù: Anche se Allen battesse Mahomes, siamo sicuri che i Bills vinceranno? Mahomes è così bravo nei margini e nel calcio situazionale nelle partite importanti che, anche se i numeri grezzi di Allen fossero migliori, potrebbe non essere sufficiente. Va ricordato che Kansas City ha acceso il fuoco quando queste squadre si sono incontrate a novembre, che è l’unica volta in cui i titolari dei Chiefs hanno perso nelle ultime 24 partite. Dopo 11 partite nella prima settimana, Mahomes ha 12 touchdown di passaggio e zero licenziamenti.

Possiamo parlare quanto vogliamo del fatto che questo sia il “momento” di Allen per battere finalmente Mahomes nei playoff, ma Mahomes & Co. certamente non la vedono in questo modo.

McKenna: I Bills hanno battuto i Chiefs una volta in questa stagione. Lo staff tecnico di Buffalo sembra migliorare nel controllo a fine partita, che è stato il loro punto debole negli anni passati contro KC.

Allen è calmo, calmo e raccolto come non lo abbiamo mai visto. Non è arbitrariamente “il suo momento”. Il suo gioco ha raggiunto un punto in cui non è mai stato più capace. Dovrebbe vincere questa partita.

Artù: Una vittoria stagionale contro Mahomes su quattro tentativi rende improvvisamente Allen un giocatore migliore? Non lo so.

Naturalmente, la crescita di Allen è stata incredibile, e sicuramente ha giocato meglio di Mahomes nelle ultime due stagioni regolari. Ma penso che sia necessario investire di più affinché Mahomes sia bravo nei playoff. Un curriculum che Allen non riesce a digerire in questo momento. Quindi penso che tutti i discorsi sul fatto che Allen sia il giocatore migliore secondo l’opinione popolare riguardino più le persone stanche di vedere Mahomes avere successo.

McKenna: Bene, Mahomes è il giocatore più grande. Indubbiamente.

Ma meglio? Proprio adesso? Proprio adesso? Non sono sicuro. Quando non aveva armi d’élite (e Travis Kelce sembrava sminuito) all’inizio di quest’anno, Mahomes non era tra i primi 10 QB. Allen non ha avuto armi d’élite tutto l’anno. Ed è stato tra i primi due.

Allen è stato il miglior giocatore di questa stagione. In effetti, penso che la grandezza di Mahomes offuschi la valutazione del suo attuale lavoro.

Nello specifico, cosa pensi che Mahomes faccia meglio di Allen a questo punto della sua carriera?

McKenna: Mahomes in realtà è anche leggermente migliore sul terzo e quarto ribasso, secondo l’EPA (punti attesi aggiunti) per calo. Mahomes corre in modo un po’ più sicuro di Allen, ma non altrettanto efficiente. Darei anche a Mahomes un vantaggio nella consapevolezza della situazione e nel processo decisionale, anche se Allen è progredito al punto in cui è dolorosamente vicino.

Sono giocatori molto simili. E se Allen avesse avuto una vittoria testa a testa su Mahomes nella postseason, potrebbe anche esserci un consenso generale sul fatto che Allen sia il giocatore migliore.

Artù: Mahomes è un quarterback più preciso di Allen, sia in termini di percentuale di completamento che di lancio sul bersaglio, anche se si potrebbe sostenere che Mahomes abbia fatto affidamento sul gioco corto e intermedio negli ultimi due anni. gli anni distorcono quei numeri a suo favore. Il suo più grande vantaggio rispetto ad Allen è l’acutezza mentale e la consapevolezza della situazione, che non è sempre facile da misurare. Nella maggior parte delle categorie, Allen ha superato o incontrato Mahomes.

Chi di loro ha bisogno di più cast di supporto per vincere domenica?

Artù: Sicuramente Mahomes. Il piano di campionato dei Chiefs dà loro sicuramente un vantaggio, ma il fatto è che i Bills sono sembrati la squadra migliore e più dominante in questa stagione, nonostante Kansas City abbia ottenuto più vittorie.

Il 35enne Kelce è stato l’unico giocatore ad apparire nel gioco di passaggio dei Chiefs nel turno di divisione. Hollywood Brown, Xavier Worthy e altri dovranno farsi avanti per togliergli la pressione. Anche Kareem Hunt e Isiah Pacheco devono farsi avanti nel backfield. La scorsa settimana avevano meno di 70 iarde di corsa totali. Non sono preoccupato per la difesa di Kansas City – la corsa al passaggio ha prodotto otto licenziamenti contro Houston – ma l’attacco ha sicuramente bisogno di più.

McKenna: Ben, pensavo che fossimo d’accordo!? Dal mio punto di vista, la difesa dei Chiefs è migliore, da cima a fondo, e i registi dei Chiefs sono migliori dato l’aumento della produzione visto in Xavier Worthy e Kelce. I Bills hanno la migliore linea offensiva. E come ho detto, penso che Buffalo abbia il miglior QB domenica.

A questo proposito, penso che Allen abbia bisogno di più supporto perché si trova a dover affrontare difese migliori con armi peggiori. Ma capisco anche che Allen non ha avuto bisogno di molto supporto per arrivare fin qui. Tuttavia, Mahomes non è stato all’altezza delle aspettative senza sostegno.

Continuiamo il matinée domenicale tra i Comandanti e le Aquile. Quanti titolari in campionato pensi siano migliori di un quarterback esordiente? Jayden Daniels?

McKenna: Sheesh. È una cosa difficile.

Daniels continua a crescere, ma CJ Stroud funge da ammonimento per aver fatto il prigioniero fino a questo punto. (Quest’anno non è stato molto impressionante dopo un incredibile anno da rookie.) Quindi… cercando di togliermelo dalla mente, ho portato Daniels a vincere la partita domenica su tutti tranne i seguenti QB: Allen, Mahomes, Lamar Jackson, Matthew Stafford e Joe Burrow.

Volevo davvero includere Baker Mayfield e Jared Goff, ma Daniels ha battuto quei ragazzi. Volevo che Justin Herbert entrasse, ma ha fallito nel round delle wild card. E Jordan Love? Non abbastanza coerente.

Guardando quella lista, non posso crederci. Riassume quanto è attraente Daniels in questo momento.

Artù: Per quanto non fossimo d’accordo durante questo scherzo, Henry, in realtà siamo sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda Daniels (!).

Ho la stessa lista di cinque quarterback che non sono pronto a prendere in consegna: Mahomes, Burrow, Jackson, Stafford e Allen.

Come notato, il declino dell’anno da rookie di Stroud non può essere perso nel nostro desiderio di elogiare Daniels. Ma la sua compostezza sotto pressione, sia il suo comportamento fisico che la sua prestazione, sono davvero impressionanti. Questo supera quello che Stroud ha fatto la scorsa stagione. Dai un’occhiata a questo: il passer rating di 108,5 di Daniels in nove partite in trasferta nel 2024 (compresi i playoff) è il migliore per un debuttante nella storia del campionato. È il quarto quarterback esordiente dal 1950 a vincere più partite di playoff.

Daniels ha un motivo per essere il miglior quarterback attuale della NFC, anche se do a Stafford il vantaggio nella frizione.

Daniels deve essere il miglior giocatore in campo affinché i Commanders possano battere gli Eagles? Qual è la tua previsione per la partita del titolo NFC?

Artù: È così difficile escludere questi comandanti a causa di Daniels, ma qui andrò agli Eagles.

Semplicemente non penso che Washington possa contenere Saquon Barkley, che ha portato Philly a diverse vittorie in questa stagione e sta venendo da una prestazione di corsa di 205 yard contro i Rams. I Commanders hanno lottato per fermare la corsa tutto l’anno – si sono classificati al 30° posto nella difesa di punta durante la stagione regolare – e Barkley ha totalizzato 296 yard di corsa e quattro touchdown su 5,3 yard per riporto contro Washington in due partite della stagione regolare. Non importa quanto bene giochi Daniels, non penso che abbia la palla lunga per portare i Chiefs ad un altro risultato a sorpresa.

McKenna: Proprio come mi sono attenuto al punteggio della stagione regolare per i Bills and Chiefs, manterrò il punteggio più recente per i Commanders e gli Eagles.

Penso che Washington vincerà. Va contro la logica del mio cervello, che mi dice: Daniels è troppo giovane per fare il Super Bowl. Ma Daniels ha 24 anni. Ha solo due anni meno di Jalen Hurts. Ha la stessa età di Hurts quando andò al Super Bowl (e la stessa età di Brock Purdy al Super Bowl l’anno scorso).

Dai fan che parlano trash di Nick Sirian a quelli di AJ Brown fino a Jalen Hurts e Brown che definiscono la lista dei bestseller di Amazon, Saquon Barkley ha fatto vivere agli Eagles una stagione molto, molto, molto strana. Ma siamo nella postseason dove il QB conta di più. E come abbiamo detto prima, entrambi preferiamo Daniels a Hurts. È andato molto meglio nella seconda metà della stagione, ma i numeri mostrano… mediocrità.

Datemi Daniels. Datemi Washington.

Artù: Anche l’infortunio al ginocchio di Hurts nel turno di divisione non lo aiuta. Il ritorno di Hurts, che a pieno regime sembra comunque un quarterback peggiore, non è una buona notizia per Philly.

Ma sono davvero interessato a come reagirà Daniels su questo palco. Non possiamo trascurare quanto sia stata dominante la difesa sui passaggi degli Eagles semplicemente perché il numero 2 è stato così bravo sotto pressione. Philly si è classificata prima nella difesa totale dei passaggi e seconda nei passaggi EPA consentiti per partita durante la stagione regolare. Daniels non ha mai affrontato una secondaria come questa.

Se si aggiunge questo alla difesa che i comandanti possono sfruttare, la storia di Cenerentola di Washington ha buone probabilità di finire.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

