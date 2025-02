Patrick Mahomes Previsões ousadas: três projeções para os chefes QB antes de 2025 Super Bowl vs. Eagles

Campo de Los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, pode entrar em um ar ainda mais raro com uma vitória no domingo contra o Philadelphia Eagles em Super Bowl LIX.

Mohomes já é o terceiro marechal sênior a chegar a cinco Super Bowls, juntando -se a Tom Brady e John Elway, e Mohamses já tem o segundo maior número de playoffs em NFL História por trás de Tom Brady e seus 35 anos. Com uma vitória e uma alta performance no domingo, Mohamcs poderia garantir seu quarto MVP do Super Bowl. Isso tornaria a história do quarto jogador na história do MLB/NBA/NHL/NFL ter pelo menos quatro MVP do jogo do campeonato e colocá -lo em um clube de elite com Michael Jordan (seis), Tom Brady (cinco) e LeBron James (quatro (quatro).

A última vez que Mahomes enfrentou os Eagles no Super Bowl, tornou-se o primeiro quartback com três ou mais touchdowns, sem perdas de bola e sem capturas na história do jogo, já que Kansas City marcou em cada segundo tempo em uma vitória por 38-35 . Ele completou 13 de seus 14 passes para 93 jardas e duas pontuações no segundo tempo.

Então, que feitos incríveis poderiam alcançar na revanche do Super Bowl com a Filadélfia? Vamos projetar o que as Mahomes poderiam fazer no domingo com três previsões ousadas.

1. Mohamses, os chefes nunca andam na vitória sobre os Eagles

A Kansas City, de fato, continuou por 10 ou mais pontos em seus quatro Super Bowls na era de Mohamses e venceu três deles. Isso é insondável, considerando que todos os outros trimestres são 4-48 quando são deixados para trás em pelo menos 10 pontos no grande jogo.

Portanto, é uma previsão ousada para o Project Mohomes and Co. produzirá uma vitória de fiação. Por que eles farão isso? Isso pode acontecer porque Mohamses é muito bem -sucedido contra o coordenador defensivo de Eagles, Vic Fangio. Os chefes de Mohamses têm 8-0, com uma média de 26,9 pontos por jogo contra Fangio de suas batalhas Ocidentais da AFC como treinador do Denver Broncos (2019-2021) e dois confrontos quando ele era o coordenador defensivo dos Miami Dolphins (2023). Os chefes). O quarterback lançou 10 touchdowns apenas duas interceptações nas oito reuniões. Será baseado nesse sucesso aumentar os chefes a uma vantagem de que eles não desistirão.

Wl 6-0 2-0 8-0 Equipe PPG 28.0 23.5 26.9 Comp pct 65,7% 60,6% 64,3% Passe ypg 231.3 223.5 229.4 YARTAS/PASSO DE TENTAÇÃO 7.7 6.3 7.3 TD-INT 7-2 3-0 10-2 Qualificação do pino 97.1 92.9 95.9

2. Mohamses atinge os dois Hopkins, Brown para touchdowns

Os Eagles são a defesa número 1 total da NFL (278,4 jardas totais por jogo permitido) e a defesa dos passes nº 1 (174,2 Air Yardas por jogo permitido), por isso seria surpreendente que Mohamses possa jogar a bola ao redor do pátio Em Caesars Superdome, no domingo. Especialmente para um DeAndre Hopkins de 32 anos e a versão de Marquise “Hollywood” Brown, que claramente não está de volta após a cirurgia devido a uma lesão no ombro sofrida na pré -temporada.

Hopkins só tem uma captura desta pós -temporada e não teve uma captura na rodada de divisão, que terminou sua série de 184 jogos para ter pelo menos uma captura em cada jogo de sua carreira, incluindo os playoffs. Brown pegou apenas 12 passes para 126 jardas recebendo em quatro jogos disputados, incluindo a pós -temporada. Mohamses atingirá os dois pelos touchdowns em tempos de revés para cada anotação.

3. Mohamses não joga um touchdown para Kelce

Travis Kelce é o líder dos playoffs de toda a NFL em capturas (174) e está empatado com o Hall da Fama do Bills, Thurman Thomas, para a maioria dos jogos de playoff (15) com um touchdown na história da liga. Ele e Mohamses se conectaram para 18 touchdowns dos playoffs, como muitos para qualquer dupla de marechal de campo e capataz de passageiros na história da pós -temporada da NFL. No entanto, os dois não se juntarão para um touchdown no domingo com o apoiador do Eagles All-Pro Zack Baun, entre outros, colocando cobertura hermética na asa fechada de 35 anos. Isso é bastante ousado.