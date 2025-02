Patrick Mahomes rivela 1 perdita che lo infastidisce di più

Il viaggio di Patrick Mahomes a NFL -Stord ha visto pochi ostacoli, rendendo particolarmente notevole la sua rara sconfitta.

Il quarterback di Kansas City Chiefs, che vanta già tre anelli del Super Bowl, continua la sua persecuzione di un quarto campionato.

Tuttavia, una certa perdita si distingue nel suo impressionante LV di carriera da carriera contro i bucanieri di Tom Brady e Tampa Bay durante la stagione di Covid-19 nel 2020, con Bucs che dominano in una vittoria per 31-9 per chiedere il loro altro titolo del Super Bowl.

Di recente, Albert Breer di MMQB ha rivelato che Mahomes, quando gli è stato chiesto delle sue perdite più inquietanti, non ha esitato a indicare la sconfitta di Tampa Bay.

È una registrazione narrativa di un quarterback che ha subito solo 26 perdite durante la sua carriera, evidenziando quanto profondamente il Super Bowl -Bagstag risuona con lui.

“Chiefs QB Patrick Mahomes ha chiesto se c’è una perdita che lo tiene di notte:“ Super Bowl vs. Tampa. Abbastanza facile. “” Breer ha condiviso.

Per una persona che insegue costantemente i trofei di Lombardi, questo gioco rappresenta una rara opportunità senza risposta sulla scena più alta del calcio.

Le cifre raccontano parte della storia: Mahomes ha completato 26 su 49 passaggi in 270 yard con due intercettazioni e nessun touchdown.

Ma le statistiche non catturano il quadro completo delle sue partite quella notte. La difesa dei bucanieri ha usato una pressione incessante e ha sfruttato una linea offensiva che è afflitta da lesioni e costretta a iniziare quattro backup.

Mahomes ha trascorso gran parte del gioco a ridursi e cercare di sfuggire al fronte difensivo aggressivo di Tampa.

Mentre i capi hanno generalmente tenuto il sopravvento contro i bucanieri e hanno vinto tre dei loro altri matchup, la performance di incoronazione del Super Bowl Victory Tampa Bay rimane in rivalità.

Mentre Mahomes si prepara per la sua quinta performance del Super Bowl, la rara perdita del campionato continua a bruciare la sua spinta competitiva.

