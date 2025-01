Patrick Mahomes scarica il meraviglioso eredità QB prima ancora che possano iniziare

Henry McKenna Giornalista NFL

Patrick Mahomes ha nuovamente rubato il Super Bowl da Josh Allen.

No, no, non fraintendermi. Non intendo dire che i giudici hanno rubato il Super Bowl. Sto parlando di Mahomes, un giardino d’oro di un quarterback di The Game Builder 24 Carat Golden quarterback.

Si presume che questo sia il migliore che i quartieri abbiano mai giocato, più in profondità di quando Tom Brady e Peyton Manning hanno strappato la lega, anche se Brady è il migliore di sempre. (Anche se … Mahomes si sforza di recuperare.)

Allen è una generazione di talenti con la mano di John Elway e i piedi di Cam Newton, ma nessuna performance del Super Bowl. Perché? Mahomi. Lamar Jackson è diverso da qualsiasi altro QB che abbiamo mai visto, ha regali così unici che è ingiusto confrontarlo con qualsiasi QB raffinato. Ma ancora una volta, Jackson non ha esibizioni del Super Bowl. Perché? Mahomes è migliore.

Per Lamar, è un problema tutto tempo. È contro 1-5 mahomi. Per Allen, è un problema ai playoff, con 4-1 nella stagione regolare contro Mahomes e 0-4 contro la Mahomesia.

Questi dischi non sono riflessi dal superlativo, dove potremmo piovere Jackson e Allen.

Ma non c’è dubbio: i mahomi sono migliori.

E peggio per quei due QB, è più grande.

Lo ha dimostrato di nuovo nella vittoria dei Chiefs da 32-29 Bills al Arrowhead Stadium di domenica sera nel campionato AFC. Mahomes ha vinto nove playoff nel tubo, che è la seconda serie più lunga di Super Bowl. Ha vinto 17 partite consecutive a palla singola (inclusi i playoff), il più lungo di questo tipo di serie vincente nella storia della NFL.

Mahomes e la performance del Super Bowl dei Chiefs è stata molto. Steve Spagnuolo, coordinatore della difesa di Kansas City, ha creato una brillante fattura di blits nell’ultimo quarto tentativo di conversione verso il basso, e Allen e la sua linea attaccante sembravano confusi. Anche senza tempo da lanciare, Allen ha messo la palla in aria e vicino a Dalton Kincaid, che ha lasciato cadere la compagnia.

Mahomes non ha fatto nulla lì, giusto?

Quindi i capi hanno svuotato il resto di 1:54 di Isiah Pacheco con una corsa enorme e una grande ricevimento di gocce da Samaje Kera, che ha corso 18 iarde dopo aver catturato 17 yard al ricevimento.

Non c’è molto da vedere Mahomesilta.

Se questo gioco dovesse accadere nel vuoto, sarebbe facile guardarlo e dire che Mahomes aveva poco a che fare con la chiusura. Ma ignoreresti la promessa dei Chiefs, dove Mahomes ha ottenuto la sua squadra nell’area di porta. Ignoreresti anche i suoi 245 feed, 43 nani e tre touchdown.

Ma soprattutto, ignoreresti l’immagine generale.

Mahome è angoscia. È vicino. È il vincitore di The Stone Cold. In un certo senso, è avido. Con una fame insaziabile. Non ha riserve che l’AFC non abbia spettacoli del Super Bowl. Devono essere tutti lei.

Anche se sei un fan dei Chiefs, puoi dispiacerti per quello che seguono i Mahomes. Guarda cosa ha fatto ad Allen, arrestando le lacrime in una conferenza stampa post -partita.

Riesci a immaginare quanto deve essere frustrante? Ruovi la pietra su per la collina (e stai andando nella stagione regolare), ma ti aspetti che cada (nella season dopo)?

Come può Allen fidarsi che vincerà mai Mahomes? Non ha mai giocato meglio nella sua carriera. Eppure non ha potuto vincere questo gioco in cui gli è stata data una perfetta opportunità per rimuovere il QB Chiefs. Come lo desideri?

Ma questo è ciò che fanno i grandi QB. Uccidono i sogni degli altri.

Non prestano attenzione ai sentimenti degli altri. Raccolgono solo profitti.

Mahomes costruisce un curriculum per essere il più grande di sempre. Proprio come Brady ha tenuto il Super Bowlit lontano da Manning, Drew Brees e Philip Rivers, Mahomes impedisce il suo AFC. E questa spietatezza è come i mahomi stanno arrivando all’elenco di quelli grandi.

Mahomes è il secondo (17) nei playoff – ma non è lontano da Brady (21). Mahomes ha tre vittorie del Super Bowl e se ha vinto il quarto, darà a Joe Montana, in secondo luogo, Brady (sette). Se Mahomes vince il Super Bowl Lix, fa qualcosa che nessun altro ha fatto: tre torba. È difficile sospettare che Mahomes e Chiefs Win-Even, sebbene Eagles abbia segnato 55 punti nel campionato NFC.

Tuttavia, c’è ancora da fare.

Mahomes deve continuare a costruire la sua eredità dall’eredità di Bingeering Allen. E Jackson. E Joe Burrow. E CJ Stroud. (Mahomes stanno appena iniziando lì.) E Brock Purdy.

E la jale fa male.

Esatto: Hurts è la prossima vittima di Mahomes. Non più di due anni fa quando Mahomes ha vinto le ferite al Super Bowl LVII. Mahomes può farlo di nuovo?

È un onnivoro, altrettanto inutilizzabile, spietato e coerente come Pac-Man della NFL. E con ogni vittoria e il mal di cuore di ogni nuovo avversario, Chiefs QB sembra solo diventare più forte.

Prima che Henry McKenna si unisse a Fox Sports come giornalista e editorialista della NFL, ha lavorato per sette anni. Patrioti Us Today Sports for Media Group e Boston Globe Media. Seguila su Twitter a @henrycmckenna .

