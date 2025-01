Patrick Mahomes sull’orlo di una prestazione storica nei playoff

I Kansas City Chiefs sono a tre vittorie nei playoff dal conquistare il terzo campionato consecutivo senza precedenti del Super Bowl e inizieranno la loro postseason ospitando gli Houston Texans nell’AFC Divisional Round.

Il quarterback Patrick Mahomes è già l’orgoglioso proprietario di tre anelli del Super Bowl, il che ha portato molti a pensare che abbia la possibilità di diventare il più grande giocatore nella storia della NFL.

Da quando è diventato titolare nel 2018, non ha mai fallito nel raggiungere la partita del campionato AFC ed è ora sul punto di eguagliare un grande di tutti i tempi.

“Patrick Mahomes è a una vittoria dal pareggiare Joe Montana per il secondo maggior numero di vittorie nei playoff di sempre per un quarterback titolare”, ha scritto FOX Sports: NFL su X.

Patrick Mahomes è a una sola vittoria dal pareggiare Joe Montana per il secondo maggior numero di vittorie nei playoff di sempre per un quarterback titolare 👀 pic.twitter.com/MprCrVzi5I — FOX Sport: NFL (@NFLonFOX) 17 gennaio 2025

Un tempo, Montana era universalmente considerato il più grande quarterback di tutti i tempi grazie ai suoi quattro trofei Vince Lombardi e ai tanti momenti difficili nei playoff, in primis per i San Francisco 49ers, ma anche per i Chiefs.

Tom Brady ha preso il sopravvento nella mente di molti circa dieci anni fa e, sebbene sia ancora considerato da molti il ​​più grande di tutti i tempi, Mahomes sta invadendo quel territorio.

I Chiefs erano 15-2 in questa stagione regolare, ma 10 di quelle vittorie sono arrivate con sette punti o meno, per non parlare di alcuni colpi di fortuna molto fortunati, che hanno portato alcuni a chiedersi se avrebbero potuto essere battuti durante i playoff.

I texani sono in inferiorità numerica con i ricevitori larghi Tank Dell e Stefon Diggs fuori, e i Chiefs sono fortemente favoriti in questo gioco, ma cose più strane sono successe nella storia della NFL e durante i playoff può succedere di tutto.

