Patrick Reed fa un buco in uno dei famosi buchi di irrigazione in Liv Golf Adelaide

ADELAIDE, Australia meridionale – Patrick Reed ha iniziato una prima celebrazione sul round di apertura di venerdì a Liv Golf Adelaide. Sam Horsfield di Majesticks GC e un paio di compagni di squadra GC di Torque hanno quindi seguito i punti più bassi in una giornata impegnativa al Grange Golf Club.

Horsfield è passato a 66 in cima a un singolo tabellone con 66, mentre la coppia ha preso la squadra sotto gli 8 anni grazie ai 67 anni del capitano Joaquin Niemann e Carlos Ortiz.

Allo stesso tempo, il Maestro Master in carica GC ha ricevuto un enorme supporto dai suoi fan australiani, ma ha cercato di produrre molti fuochi d’artificio e ora deve essere giocato questo fine settimana. Iniziano 11 colpi nel secondo turno di sabato dietro la coppia.

È stato Reed, che ha prodotto il colpo più grande della giornata, che ha reso il buco da un foro d’acqua meno di 20 minuti dopo l’inizio dell’arma. Il suo par 3 di 8-Rauta 151 Jaard ha iniziato una scena che assomigliava due anni fa quando Chase Koepka ha consegnato il primo buco festivo di Liv Golf. L’asso di Reed è nono nella storia della lega.

“È bello dare ai fan quello che vogliono”, ha detto Reed rendendo il loro quinto asso competitivo (e nel suo insieme). “Ecco perché vogliamo essere qui: golf, ma più difficile.”

Uno di Reed’s Hole-Weearthed è stato uno dei rari punti salienti del suo 1-OL 73. Il resto della giornata apparteneva a molti altri concorrenti, tra cui diversi grandi vincitori Dustin Johnson (68), Bryson DeChambeau (68) e Brooks Kokepa (69), ciascuno tra i primi dieci del tabellone.

Ma Horsfield è salito al comando solista a causa dell’unico giorno di Bogey. In effetti, Horsfield ha fatto solo un bogey la scorsa settimana a Liv Golf Riyadh, a cui ha legato al 12 ° posto. Cercherà il suo primo titolo di golf Liv questo fine settimana.

“Mi sento come se stessi giocando davvero, davvero bene”, ha detto il campo di cavalli inglesi. “Ho giocato la scorsa settimana. È bello vedere che il ritmo della scorsa settimana si sta muovendo e poter mettere un minimo lì oggi e provare a fare di più allo stesso modo questo fine settimana.”

Ortiz ha avuto un vantaggio da solista fino a un paio di in ritardo Bogey, e il suo capitano Niemann ha anche distribuito temporaneamente il comando fino a quando non ha sofferto del suo unico bogey nel prossimo ritardo. Tuttavia, è stato un pomeriggio produttivo per entrambi i giocatori che hanno combinato tre singoli titoli un anno fa.

“È incredibile”, ha detto Ortiz dell’atmosfera di Adelaide. “Le persone qui sono fantastiche. La musica è ancora meglio. Questo è probabilmente il mio torneo preferito che abbia mai suonato.”

Niemann ha segnato il terzo anno fa ad Adelaide e nel 2023 ha vinto l’Australian Open. Ha detto che gli entusiasti golfan australiani sono sicuramente l’autore di quanto bene si esibisce.

“Penso che la folla australiana sia davvero buona. Sono come me e puoi sentire energia”, ha detto Niemann. “Alcuni amici seguono, davvero energici, apprezzano i miei colpi, mi piace farmi mettere. Quindi mi fa andare.”

Dechambeau era nei primi nove buchi, ma due cattive fluttuazioni portarono al doppio Bogey 7 in par-5. Tuttavia, grazie al putter Hot, ha reagito dallo stretching per stare vicino ai leader e si è sparato al suo primo singolo titolo di golf Liv dal 2023.

“Certamente questo è uno dei migliori eventi LIV, a meno che il miglior evento Liv nel nostro programma, ed è un piacere che ritorni qui con fan, persone e atmosfera”, ha detto DeChambeau. “Questo è questo golf Liv.”

Risultati del team

Il nuovo formato di punteggio di Liv Golf ha fatto il suo debutto all’apertura della scorsa settimana a Riyadh e tutti e quattro i punti sono ora contati in ogni round della competizione a squadra. Ecco i risultati di ciascuna squadra e i risultati di venerdì 1 dopo il golf di Liv Adela.

Alle 1 in punto. (Niemann 67, Ortiz 67, Pereira 72, Muñoz 74)

T2. Fireballs GC -6 (Ancner 68, Puig 70, Garcia 71, Masaveu 73)

T2. Legiona XIII -6 (Hatton 70, McKibbin 70, Rahm 70, Surratt 72)

T2. 4ACACE GC -6 (Johnson 68, Varner III 70, Pieters 71, Reed 73)

T5. Stinger GC -5 (Schwartzel 69, Burmester 70, Grace 72, Oosthuizen 72)

T5. Crushers GC -5 (Dechambeau 68, Lahiri 71, Casey 72, Howell III 72)

7. Majesticks GC -2 (Horsfield 66, Stenson 69, Poulter 74, Westwood 77)

8. Hyflyers GC E (Ogletree 70, Tringale 71, Mickelson 72, Steele 75)

T9. Smash GC +3 (Koepka 69, Kokrok 73, McDowell 73, GOCH 76)

T9. Iron Heads GC +3 (Lee 70, Jang 71, NA 71, Ormsby 79)

T9. Ripper GC +3 (Herbert 71, Smith 72, Leishman 73, Jones 75)

12. Cleks GC +4 (Mix 69, Meronk 71, Kaymer 73, Kjettrup 79)

13. Range Goats GC +5 (Watson 70, Campbell 73, Uhlein 73, Wolff 77)

Wild Cards: Lee 72, Kim 73

Le note del round 1

Ace of Reed: Due anni fa, all’evento di Liv Golf Adelaide, Patrick Reed ha fatto un famoso calzolaio per celebrare la vittoria della squadra del 4CE GC. Avrebbe voluto fare un altro calzolaio per celebrare il suo buco nella buca di irrigazione venerdì.

Ma considerando che è successo meno di 20 minuti sul suo round … beh, non il tempo.

“Poiché avevo un altro buco del giorno, avevo ancora molte buche da golf”, ha detto Reed. “È divertente perché mi ha detto Harold (Varner III). È come una persona, perché non potrebbe essere da un’altra linea della linea o dall’ultima buca?”

Reed ha giocato con il suo compagno di squadra 4ACE Varner e Thomas Pieters perché tutti altro che i capitani erano negli stessi gruppi dei loro compagni di squadra. Reed aveva un asso, Pieters aveva un uccello e Varner aveva una buca part 12.

“È stato un momento fantastico e fantastico”, ha detto Reed. “Per andare 1, 2, 3 in quel buco è stato piuttosto divertente.”

Traduzione a due anni: Due anni fa, Sam Horsfield ha deciso di strappare il tendine nel mezzo di un torneo di tendine con i bastoncini di ascella di Liv Golf Adelaide. In effetti, quando Chase Koepka fece un famoso buco nella sua ultima buca, Horsfield guardò nelle vicinanze e gettò in una scatola da tè per festeggiare con il suo amico. Alcune settimane dopo, subì un intervento chirurgico all’anca.

Questa settimana è una storia diversa perché Horsfield ha un vantaggio da solista venerdì dopo una sparatoria di 66 anni di 66 anni. È tornato a pieno titolo, non solo due anni fa per infortunio, ma anche di un po ‘di lesioni al piede e alla caviglia che lo hanno colpito la scorsa stagione. Ha lavorato duramente in bassa stagione, trascorrendo molto tempo in palestra.

“È un gioco incredibile”, ha detto Horsfield. “Due anni fa qui sono stato probabilmente scioccato e arrabbiato di essere stato sul campo da golf per molto tempo, e ora sono qui dopo il primo turno. È un gioco incredibile, e un duro lavoro e perseveranza possono portarti molto tempo modo.”

Strategia par-4 di Bryson: Bryson Dechambeau ha due pars 400 metri e altri cinque meno di 425 metri nella Grange e ha diverse opportunità di colpire il conducente vicino ai Verdi. Ha detto che la sua strategia, tuttavia, dipende dal vento, il che significa che non è una luce verde automatica da fare.

“Non puoi avere troppo da pensare, posso eseguirlo o rimetterlo o cosa no. Nell’ultima buca?

“È molto di quello che era oggi nei primi nove buchi, e poi mi sono fermato sul retro di nove, ma ho fatto un po ‘di ottimo putt.”

Bere: Non lasciare che Patrick Reed Ace ti tradisca a 1 151 Yard 12. La giornata non è stata un buco facile sul campo per conquistare venerdì. Insieme al buco della canna, solo quattro uccelli furono realizzati davanti a un gruppo pieno che circonda il buco. La corsa media di 3,130 lo ha reso il terzo foro più difficile del percorso.

“Non è facile perché c’è un bel po ‘di venti trasversali e non puoi sentirlo”, ha detto Carlos Ortiz di Torque GC, uno di quelli che hanno fatto gli uccelli. “Onestamente non ho colpito un tiro così grande. Ho trovato abbastanza normale, nel mezzo e ho appena fatto una bomba a putt.”

Phil’s Back: Il capitano di Hyflyers GC Phil Mickelson ha fatto il suo debutto al Golf Liv del 2025 venerdì dopo aver perso l’apri della scorsa settimana sulla spalla. Un grande vincitore di sei tempi ha sparato una coppia costante di 72 ed è legato al 28 ° giorno.

Maestri in difesa: 2024 LIV Golf Adelaide e Team Masters dovranno formare un campo significativo questo fine settimana se vogliono difendersi con successo.

Master singolo Brendan Steele, Hyflyers GC ha sparato 3-OL 75 ed è legato al 48 °.

I campioni della squadra GC erano collettivi 3, lasciando loro 11 colpi. L’unico membro della squadra australiana che ha rotto venerdì a Par-Friday è stato Lucas Herbert, che ha sparato 1-Ali 71.

Round 1 Statistics Leaders

Accuratezza della guida: Kevin Na, 92,86% (13 14 fairway)

Distanza di guida: David Puig, 327.6 Yard Avg.

L’unità più lunga: David Puig, 345,2 iarde, 17 buche

Verdi nel regolamento: Yubin Jang, 88,89% (16 18 Green)

SCRAMMBLING: Sam Horsfield, 4 4 (100%)

Ala: Test di Brooks, 1,22 putt per buco

Round senza bogey: Sam Horsfield (66)

Questo pezzo è in collaborazione con Mike McAllister Life Golf.

