Patriots contratam Mike Vrabel: Josh McDaniels na mistura para coordenador ofensivo

O New England Patriots está trocando um de seus ex-linebackers por outro, já que a franquia anunciou no domingo que havia concordado com Mike Vrabel para ser o 16º técnico do Patriots. Vrabel substitui Jerod Mayo, demitido após apenas uma temporada.

Com Vrabel oficialmente o novo líder na Nova Inglaterra, agora vem o assunto de sua comissão técnica, e ele está considerando encarregar um velho amigo de desenvolver o quarterback Drake Maye. De acordo com a CBS Sports NFL Insider Jonathan Jones, ex-coordenador ofensivo dos Patriots Josh McDaniels é espera-se que esteja na mistura para seu antigo emprego.

McDaniels é conhecido como coordenador ofensivo de longa data de Bill Belichick, mas na verdade serviu como assistente pessoal e assistente defensivo dos Patriots antes de se tornar zagueiro e, eventualmente, coordenador ofensivo. Depois de três temporadas de sucesso como coordenador ofensivo do New England, McDaniels saiu em 2009 para se tornar o técnico do Denver Broncos. Ele retornaria à Nova Inglaterra para atuar como coordenador ofensivo de Belichick mais uma vez em 2012, e permaneceu no Patriots até 2022, quando teve outra oportunidade como treinador principal da NFL, desta vez no Las Vegas Raiders. No entanto, McDaniels foi demitido depois de menos de duas temporadas.

Defensivamente, Vrabel poderia recorrer ao atual coordenador defensivo do New York Giants, Shane Bowen. Os dois trabalharam juntos no Tennessee por seis temporadas, mas os Giants teriam que permitir a saída de Bowen. Relatórios de Mike Garafolo Brian Daboll está avançando com Bowen como seu coordenador defensivo, então um possível reencontro parece improvável neste momento.