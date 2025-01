Patriots demitem Jerod Mayo após primeira temporada na Nova Inglaterra após Bill Belichick

O New England Patriots desfrutou de décadas de estabilidade como treinador principal, mas pela terceira vez em três temporadas, terá um novo homem à espreita. Isso porque ele equipe anunciada No domingo, ele decidiu se separar de Jerod Mayo depois de apenas uma temporada no cargo, após suceder Bill Belichick em Foxborough.

Esta decisão de Robert Kraft e da chefia dos Patriots ocorre depois de uma temporada de 4-13 em que o clube terminou em último na AFC East pelo segundo ano consecutivo. Isso também acontece no momento em que o clube perdeu a escolha geral número 1 ao derrotar o Buffalo Bills no final da temporada regular, e agora será o dono da quarta escolha geral no draft deste ano.

“Depois do jogo de hoje, informei Jerod Mayo que ele não retornará como técnico do New England Patriots em 2025”, disse Robert Kraft em comunicado. “Para mim, pessoalmente, esta foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Conheço Jerod há 17 anos. Ele conquistou meu respeito e admiração como novato em 2008 e ao longo de sua carreira por seu jogo em campo, sua liderança no vestiário e a forma como ele se comportava em nossa comunidade. Quando ele se juntou à nossa comissão técnica, sua liderança ficou ainda mais evidente, quando vi como os jogadores responderam a ele quando outras equipes começaram a pedir para entrevistá-lo, temi que ele o fizesse. perder e eu. Eu me comprometi a torná-lo nosso próximo técnico. Vencer a abertura da temporada fora de casa, em Cincinnati, apenas fortaleceu minhas convicções. Infelizmente, a trajetória de desempenho do nosso time ao longo da temporada não foi tão elevada quanto eu esperava.

“Desde que comprei o time, sempre considerei a mim e minha família como guardiões de um bem público. Temos torcedores enormes que esperam e merecem um produto melhor do que o que entregamos nos últimos anos. consideração e consideração sobre quais ações posso tomar para acelerar nosso retorno à disputa do campeonato e determinei que esta mudança era a melhor opção neste momento.

“Sou grato pelas muitas contribuições de Jerod ao New England Patriots ao longo de sua carreira e estarei sempre torcendo por seu sucesso. Agradeço todo o seu trabalho árduo e espero que as experiências adquiridas o ajudem no futuro, pois ainda acredito que eles vontade. “Um treinador de sucesso nesta liga. Desejo a Jerod e sua família todo sucesso no futuro.”

Mayo, que jogou toda a sua carreira como linebacker dos Patriots, há muito era considerado por Kraft o sucessor de Belichick. Maionese Alegadamente, havia até linguagem em seu contrato. quando ele era assistente técnico, que detalhou o plano de sucessão do time para torná-lo o próximo técnico depois de Belichick, o que foi comunicado à secretaria da liga na época. Kraft também disse ao Prime Video em setembro que “Nós o escolhemos há cinco anos para ser nosso próximo treinador.”

Dados os planos há muito traçados para levar Mayo a esta posição, deixá-lo depois de uma temporada é bastante chocante. No entanto, com o passar da temporada, principalmente na reta final, a porta se abriu para os proprietários tomarem essa decisão.

Inicialmente, havia promessas de que os Patriots haviam puxado a alavanca certa ao subir para Mayo, principalmente depois que o time derrotou o Cincinnati Bengals fora de casa na abertura da temporada regular. Porém, o time voltou à realidade depois disso, perdendo seis jogos seguidos.

O último jogo dessa seqüência de derrotas foi em Londres, contra o Jaguars, onde Mayo chamou sua equipe por ser “suave” o que causou comoção na organização naquele momento. Os Patriots responderam momentaneamente aos comentários de Mayo derrotando os Jets na semana seguinte, mas desde então voltaram a jogar de maneira ruim e indisciplinada.

Durante grande parte da temporada, o emprego de Mayo parecia seguro, apesar das deficiências do time. Porém, o último mês do ano pode ser considerado o prego no caixão. Após o adeus da semana 14, o New England foi derrotado pelos Cardinals fora de casa, perdeu uma vantagem de 14 pontos para os Bills e depois foi derrotado pelos Chargers em casa na semana 17. Nesse tempo, a execução do time caiu. lançando dúvidas sobre a segurança no emprego de Mayo.

Além do histórico e do jogo em campo, Mayo também teve que lidar com algumas gafes da mídia envolvendo o técnico principal, muitas vezes voltando atrás em comentários anteriores ou simplesmente fazendo o oposto do que disse que faria. Um exemplo desse último ponto veio na semana 17, quando ele disse na transmissão de rádio antes do jogo que o running back Antonio Gibson seria titular no lugar de Rhamondre Stevenson, mas Stevenson acabaria sendo indicado como titular.

Dado que a franquia encontrou com sucesso seu quarterback do futuro em Drake Maye e agora está armada com uma escolha entre os cinco primeiros e o espaço mais disponível na liga nesta entressafra, parece que os Krafts veem este ponto de viragem na história do clube considerado delicado demais para ser deixado nas mãos de um treinador ainda em desenvolvimento em Mayo. E isso levou o clube a procurar outro treinador.