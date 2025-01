Patriots demitem Mayo enquanto Kraft toma uma decisão rápida sobre o futuro da equipe apareceu originalmente em NBC Esportes Boston

Jerod Mayo venceu seu primeiro e último jogo em sua temporada de estreia como técnico do New England Patriots. O único problema? Eles perderam 13 dos 15 jogos entre eles.

Os Patriots demitiram Mayo do cargo de técnico principal, com O proprietário da equipe, Robert Kraft, fazendo uma declaração. pouco mais de uma hora depois Vitória da Nova Inglaterra na semana 18 sobre o Buffalo Bills.

Os Patriots tiveram um recorde de 4-13 na única temporada de Mayo e tiveram uma diferença de -128 pontos, o terceiro pior da NFL. Embora Mayo parecesse estável durante a maior parte da temporada (com Os Krafts entendem que uma reconstrução na Nova Inglaterra levaria tempo devido a uma lista sem talentos de elite: nosso insider do Patriots, Phil Perry, relatou no domingo que Havia um “ar de incerteza” na comissão técnica após a derrota do time por 40-7 para o Los Angeles Chargers na Semana 17.

Agora, Mayo deixou o cargo de técnico principal na Nova Inglaterra, apesar Kraft se gabando antes da temporada que escolheu o ex-linebacker dos Patriots como sucessor de Bill Belichick já em 2019.

Notável, dado o investimento emocional que Robert Kraft teve em Jerod Mayo. Porém, não é necessariamente surpreendente, dado o desempenho da equipe nesta temporada. A disponibilidade de Mike Vrabel é enorme. https://t.co/k2qQl8G8cj —Phil Perry (@PhilAPerry) 5 de janeiro de 2025

A rapidez da decisão dos Patriots de demitir Mayo é surpreendente (para contextualizar, a Nova Inglaterra não se separou de Belichick até a quinta-feira após o término da temporada em janeiro passado), mas pode sinalizar seu desejo de perseguir Mike Vrabel, que já entrevistado para a vaga de treinador principal do New York Jets e espera-se que seja um dos melhores candidatos a treinador do mercado.

Vrabel, que ganhou três Super Bowls na Nova Inglaterra como jogador de 2001 a 2004, tem interesse em treinar os Patriots, como relataram Perry e Tom E. Curran, membro dos Patriots.

Os Patriots ainda não demitiram nenhum de seus assistentes técnicos. de acordo com Albert Breer do MMQB, mas parece muito provável que haja mais mudanças na comissão técnica após a saída de Mayo. A Nova Inglaterra ainda não fez nenhuma mudança no front office, mas isso não significa necessariamente que o gerente geral de fato Eliot Wolf esteja seguro, de acordo com Perry.