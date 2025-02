Patriots Insider esorta la squadra ad acquisire Cooper Kupp

L’era di Drake Maye non è iniziata come previsto per il New England Patriots nel 2024.

Jerod Mayo non è stata la risposta in quanto il capo allenatore di questa squadra e i Patriots non sono stati in grado di ottenere gran parte della scorsa stagione.

Quando entrano nell’anno 2 di Maye sotto il centro, i Patriots cercano di fare alcune grandi caratteristiche per sperare di tornare sul lato vincente della storia.

L’aggiunta di nuovi giocatori di posizioni di competenze a Maye potrebbe essere un buon inizio e l’analista di Patriots Greg Bedard ha recentemente promesso il suo sostegno alla squadra di uscire e acquisire Cooper Kupp.

“Voglio le sue intelligenze, la sua leadership. Dipende dal contratto quanto ottiene, ma alla sua età so che ha rifiutato alla fine della scorsa stagione, ma per me, solo avere Cooper Kupp per una stagione e un campo di addestramento e nella stagione vale per me ”, Bedard disse.

Kupp è attualmente insoddisfatto di Los Angeles Rams, che ha dichiarato che vorrebbero scambiarlo, anche se Kupp è stato fedele alla squadra da quando è entrato in campionato.

Non voleva necessariamente uscire, ma ora che Rams ha messo i piedi nella sabbia, non c’è molto che possa fare.

I Patriots potrebbero certamente usare la sua leadership, in particolare con Maye, che ha ancora bisogno di tempo per crescere e svilupparsi come una forza della NFL.

Come ha detto Bedard, se il denaro è giusto, non c’è motivo per cui i patrioti non debbano seguirlo e aggiungere una presenza veterana allo spazio dell’armadio.

