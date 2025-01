Paul George ammette di essere annoiato a giocare in 1 posizione per i 76ers

I Philadelphia 76ers hanno avuto un inizio brutale questa stagione, perdendo 14 delle prime 17 partite, in gran parte a causa degli infortuni di Joel Embiid e Paul George.

Anche se le cose migliorarono per alcune settimane, Philly perse quattro partite su sei e scese a 15-21.

La squadra continua a lottare a causa dell’incoerenza di George, che recentemente ha suggerito potrebbe essere dovuta alla noia perché a volte gioca fuori posizione.

Durante la sua conferenza stampa dopo la sconfitta per 123-115 della squadra contro i New Orleans Pelicans venerdì, George ha detto di essere “annoiato” giocando al centro dei 76ers dopo aver detto che è abituato a “ridere, correre in giro, inseguire, combattere attraverso gli schermi”.

Paul George dice che si annoia giocando al centro con i 76ers

PG ha disputato una delle sue migliori partite della stagione, tirando 10 su 22 per 25 punti, 11 rimbalzi, cinque assist e un paio di palle recuperate durante una partita di 35 minuti.

Con Embiid di nuovo fuori, Guerschon Yabusele ha iniziato al fianco di George in prima linea, il che significa che i due erano de facto grandi uomini per Philly.

I 14 minuti giocati da Adem Bona dalla panchina sono stati gli unici minuti registrati da un centro tradizionale per i Sixers.

Ciò era probabilmente previsto dalla progettazione, dato che i Pelicans avevano una formazione altrettanto piccola, con Yves Missi al centro e solo Daniel Theis che scriveva i suoi minuti al cinque.

George ovviamente non è un centro, ma non è un commento che vorresti sentire da un ragazzo con un contratto massimo di 4 anni mentre sta vivendo una stagione così brutta come quella attuale.

Inutile dire che PG non ha ancora fatto la sua parte per conquistare i fan dei Sixers.

