Paul George diz que está ‘entediado’ de jogar como pivô em meio aos problemas de lesão dos Sixers

A temporada do Philadelphia 76ers não saiu como planejado, e um dos componentes centrais desse plano teve uma pequena reclamação na sexta-feira.

Devido às lesões do pivô titular Joel Embiid e do pivô reserva Andre Drummong, Paul George foi convidado a jogar na pintura em vez de sua posição habitual na ala contra o New Orleans Pelicans, donos do pior recorde da Conferência Oeste. Ele não gostou, a julgar o que ele disse aos repórteres após uma derrota por 123-115 quando questionado sobre o cargo:

“É diferente. Estou acostumado a lutar, correr e perseguir, lutar através de telas. Para ser honesto, estou entediado. Jogar com um cinco simplesmente não é o suficiente para mim, mas acho que estar ciente da minha capacidade de entupir o meio e ajudar e cortar as faixas de ultrapassagem e direção, é uma espécie de batalha com os grandes é o que (o técnico dos Sixers, Nick Nurse) vê nesse estilo, mas gosto de perseguir os pequenos e enfrentar um ala. “

Com Embiid e Drummond de fora, os únicos grandes nomes do elenco dos Sixers foram Guerschon Yabusele e Adem Bona. Um membro dessa dupla esteve em quadra durante todo o jogo de sexta-feira, exceto por um breve período no quarto período, quando George jogou ao lado de Caleb Martin, Tyrese Maxey, Kelly Oubre e Ricky Council IV. Os Sixers foram derrotados por dois pontos naquele intervalo de aproximadamente dois minutos.

Paul George gostaria de continuar como ala. (Foto de Luke Hales/Getty Images)

George se juntou aos Sixers nesta temporada em um contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões, após cinco anos com o Los Angeles Clippers. Com 16,5 pontos por jogo, ele está atualmente marcando sua pontuação mais baixa desde 2014-2015, quando voltou de uma terrível lesão na perna.

George perdeu o início da temporada devido a uma contusão óssea no joelho, tornando-o o único jogador dos Sixers a sofrer uma lesão este ano. Embiid disputou apenas 13 partidas. KJ Martin e Kyle Lowry também estiveram ausentes na sexta-feira. Jared McCain, a agradável surpresa do time como estreante, está afastado até o final da temporada.

E o recorde da equipe é de 15-21, atualmente em 11º lugar no Leste.