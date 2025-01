Paul Pierce nomina il giocatore più accoppiato nella storia della NFL

I capi di Kansas City inseguono una minaccia storicamente del Super Bowl, e se lo raggiungessero, solleverebbe un po ‘di più il quarterback Patrick Mahomes nella storia della NFL.

È considerato il giocatore più pericoloso nel tempo di crisi nel calcio ed è già considerato da molti uno dei tre più grandi quarterback nella storia del gioco.

Tom Brady è ovviamente considerato dalla maggior parte come il più grande quarterback, se non il più grande giocatore, nella storia della NFL, ed è stato temuto in tempo di crisi anche in quel giorno.

Paul Pierce ha detto su “Speak” di Fox Sports 1 che Brady è ancora il giocatore più accoppiato nella storia della NFL, anche se Mahomes può eventualmente sostituirlo.

.@PaulPierce34: Mahomes non è il giocatore più frizione nella storia della NFL “Ci sono 3 fasi di frizione: stadio per stagione semplice … la scena dei playoff … e poi hai ottenuto la scena del Super Bowl, è Beyonce in tutte le fasi, ed è lì che è apparso di più questo ragazzo, Tom Brady.” pic.twitter.com/50pcstqwqc – Talk (@SpeakOnfs1) 29 gennaio 2025

Paul ha sostenuto la sua pretesa sottolineando che Brady era giù nel quarto trimestre durante nove delle sue 10 apparizioni del Super Bowl, ma è riuscito a vincere sette trofei di Vince Lombardi.

Tuttavia, Mahomes è un bambino di ritorno formidabile stesso.

In ciascuno dei suoi tre vincitori del Super Bowl Hans Kansas City Chiefs ha disegnato con ben 10 punti, e l’anno scorso contro i 49er di San Francisco nella grande partita, sono stati giù con tre punti negli ultimi momenti del quarto trimestre prima che Harrison Butker colpisse un field goal per forzare gli straordinari.

Mahomes è più dotato fisicamente di Brady Var-he ha un braccio più forte, e sebbene non sia una chiamata a doppia minaccia, ha la capacità di iniziare e spostare le catene con le gambe quando necessario.

Le partite del campionato AFC di domenica scorsa, ha corso per due touchdown, tra cui un quarto trimestre all’inizio che ha spazzato via il vantaggio di Buffalo Bills per sempre.

