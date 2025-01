Ronjo Rondo ha un’eredità interessante con Boston Celtics.

Anche se ha vinto il campionato con la squadra come giocatore chiave nel 2008 e ha giocato tutte e quattro le sue partite All-Star in uniforme di Boston, ha anche vinto il campionato con l’amaro concorrente di Celtics Los Angeles Lakers nel 2020.

Come se ciò non avesse reso le cose abbastanza controverse, Rondo, che si è ritirato ufficialmente dalla NBA nel 2024, è stato registrato che il campionato Lakers del 2020 significava più che l’unico campionato che vinceva con Boston nel 2008.

“Significava più un punto di vista emotivo”, ha detto Rondo in tempo Prestazioni nel programma “run it back” Mercoledì. “È qualcosa che ricordo di più con i miei figli. Se hai figli, capisci.

“Quando ero con i Celtics, pensavo che questo stesse per la mia nuova normalità”, ha continuato Rondo. “Pensavo che avessimo avuto un periodo di inferno e che la squadra potesse guidarlo di fila, e in un certo senso l’ho dato per scontato quando ero così giovane ma ora capisco. Ci sono voluti 12 anni dopo. Prendilo e lo apprezzava 10 volte di più … sono valori diversi, ma a quanto pare Celtics mi ha portato dove sono nella mia carriera, è sempre il primo. “

La leggenda dei Celtics Paul Pierce, che ha vinto la finale nel MVP nel 2008, ha avuto l’opportunità di commentare Rondo sull’episodio “Speak” di giovedì su FS1, e forse alla fedele sorpresa di Boston, Pierce ha capito il sentimento del suo ex compagno di squadra.

“È giusto”, ha detto Pierce. “Questo accade quando vinci il tuo secondo campionato. Quando vinci il tuo secondo campionato Rajo Rondona, ti porterà in un’altra categoria in cui sei nella storia della NBA, e forse ora può essere la Hall of Famer.”

Pierce è stato selezionato da Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 2021 con il primo voto.

“È giusto, doe”, ha detto Pierce. “Sono felice per te, figlio mio.”

I Celtics hanno interrotto le sue reazioni ai Lakers la scorsa stagione nella maggior parte dei campionati di storia NBA (18).

Lakers e Celtics continueranno la concorrenza giovedì mentre si incontrano per la prima volta in questa stagione. Il suggerimento è alle 22:00 ET.

Seguito Segui i tuoi preferiti per modificare la tua Esperienza Sports Fox Los Angeles Lakers Boston Celtics National Basketball Association