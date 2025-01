Paul Scholes pede a Ruben Amorim para proibir Marcus Rashford do vestiário do Manchester United

O internacional da Inglaterra permaneceu em desgraça no clube.

A lenda de Manchester, Paul Scholes, disse a Ruben Amorim para “banir” Marcus Rashford, um atacante ligado à saída, dos figurinos.

Após a vitória da equipe do Fulham no fim de semana passado, o gerente zombou de Rashford. Até o ex -meio -campista da Inglaterra e da United Scholes apoiou os comentários de Ruben Amorim. O treinador português questionou os esforços do atacante no campo de treinamento e declarou que prefere jogar os goleiros de 63 anos do United, Jorge Vital, sobre Rashford neste momento.

Scholes expressou seus pensamentos sobre a situação de Rashford no debate dos fãs de sobreposição, onde ele disse: “Acho que Marcus realmente decepcionou muitas pessoas, com sua atitude, e acho que é isso que o gerente está tentando dizer. Você pensa em jovens jogadores que estão passando pelo time, pensa em (Alejandro) Garnacho, eles estão admirando pessoas como Marcus agora: ele tem 27 anos e claramente não está treinando corretamente.

“Ok, ele não se recusa a jogar, mas da maneira como ele se comporta e a maneira como está treinando, de uma maneira que ele diz que eu não quero me envolver com isso”. Então eu acho que deixar seus colegas de equipe estarem nesse guarda -roupa: ele deveria realmente ser banido do vestiário. Se está dentro e ao redor disso e os jovens estão vendo isso como exemplo, o mais rápido possível, melhor.

Devido ao seu desejo de assumir um “novo desafio” e o fato de ele não ter jogado pelo Red Devils desde 12 de dezembro, o atacante de 27 anos está intimamente ligado a deixar Old Trafford antes que a janela de transferência feche o inverno. . Rashford pode terminar em Barcelona, ​​já que os poderes da Laliga estão interessados ​​em assiná -lo por empréstimo.

Enquanto isso, Rashford provavelmente perderá a hora do jogo mais uma vez quando a equipe Amorim, que derrotou o Rangers e o Fulham nos dois últimos jogos, enfrenta o FCSB na Liga Europa na quinta -feira.

