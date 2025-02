Paul Skenes de Pirates que trabalha em novos lançamentos para o monitoramento da temporada de estreia do ano da Liga Nacional

O lançador Paul Skenes teve uma excelente primeira temporada para os Pittsburgh Pirates, as honras vencedoras do ano da Liga Nacional com uma eficácia de 1,96, 170 strikeouts em 133 inscrições e um recorde de 11-3 em 23 aberturas.

No entanto, quando ele começa a se preparar para sua segunda temporada, o Hander certo sabe que ele tem que desenvolver o que ele já estabeleceu para continuar seu sucesso na grande bola de beisebol. Os batedores opostos podem obter alguns olhares diferentes, como jornalistas no campo de treinamento de primavera de piratas em Bradenton, Flórida.

“Eu trabalhei em algumas coisas durante a baixa temporada, aperfeiçoei algumas coisas no ano passado”, disse Skenes, Através de MLB.com. “Sinto que estamos realmente em um bom lugar.”

Que “coisas” inclui dois novos lançamentos para seu arsenal: um cortador e uma bola rápida de duas vezes com ação na cauda como um hundidor.

“Realmente, apenas tentando criar mais decisões de balanço,” Skenes explicou. “Isso é o que é reduzido.”

O cortador e o encanador seriam adicionados aos três lançamentos que os Skenes apresentaram durante sua temporada de estreia: quatro costuras rápidas que tocaram rotineiramente a 100 km / h, um controle deslizante e uma “volta” que serviu de lançamento.

“Com o cortador em si, ele teve seu controle deslizante e tentou lançá -lo de duas maneiras diferentes”, o treinador de almoços dos piratas, Oscar Marin Ele disse a Pittsburgh após a gazeta.

“Então ele tem um varredor, ele tem um controle deslizante, foi apenas um lançamento para poder obter uma maneira constante e ser um lançamento impressionante para ser mais eficiente”, acrescentou. “Com o prumo, é algo que eu queria tocar e ver para onde vai disso.”

O companheiro de equipe, Adam Frazier, enfrentou Skenes no sábado e nem sequer balançou no Sprinker, um lançamento que ele disse “Ninguém vai fazer nada com“E eu simplesmente acertaria no chão se o contato fosse feito.

Adam Frazier ao levar a BP ao vivo contra Paul Skenes: “Eu não precisava fazer isso. Eu me amei. … Entre e veja como é. Ele enfrenta um dos braços principais do jogo. É isso que você quer, não apenas na prática, mas nos jogos. Ele vai tirar o melhor de tudo. pic.twitter.com/9kbpxaephm – Kevin Gorman (@Kevingormanpgh) 15 de fevereiro de 2025

O Skenes também quer lançar mais tempo em jogos de bola e pretende superar os ingressos com mais eficiência para conseguir isso.

“Advance, ganhe 0-0, 0-1, 1-1, ganhe essas contagens, essas coisas são importantes”, disse ele.

Na última temporada, o gerente dos Piratas, Derek Shelton, levou rotineiramente o Skenes após 100 lançamentos, mesmo quando ele não permitiu nenhum sucesso. Mas essa foi uma prática padrão para um novato que lançou 34 ingressos antes de ser chamado para idosos e lançou 122 entradas 2/3 na LSU no ano anterior. Provavelmente não registrará 200 ingressos nesta temporada, mas 150 a 175 parece razoável para o Pittsburgh.