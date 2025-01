Paul Skenes dei Pirati era concentrato sulla vittoria nel ’25, non sul guardare avanti

PITTSBURGH — Paul Skenes ha molte cose in mente. Le probabilità che il perennemente curioso Rookie of the Year della National League rimanga con i Pittsburgh Pirates per un tempo indefinito non sono tra queste.

“Non ci ho pensato troppo”, ha detto Skenes domenica quando gli è stato chiesto se potesse firmare un prolungamento con i Pirates.

La star 22enne potrebbe essere una delle poche.

La tranquilla offseason di Pittsburgh in free agency ha fatto ben poco per placare l’ansia tra i fan che il club stava già vivendo in prestito con il duro lancio di destra che è diventato una sensazione nel momento in cui la scelta migliore nel draft del 2023 ha preso piede. debutto in Major League lo scorso maggio armato di una palla veloce elettrica da 100 mph e la spavalderia da abbinare.

L’arrivo di Skenes ha dato alla città e al franchise una scossa tanto necessaria. Tuttavia, ciò non ha spinto il direttore generale Ben Cherington a fare spese folli durante l’inverno per aggiungere quella che potrebbe essere una delle migliori rotazioni nel baseball sotto Skenes e il 23enne Jared Jones.

Un fan ha avviato una campagna di cartelloni pubblicitari esortando il presidente dei Pirati Bob Nutting a vendere la squadra. Un piccolo canto di “Vendi la squadra!” è scoppiato anche durante l’annuale fanfest del club, con il vicepresidente Travis Williams che ha risposto durante una sessione di domande e risposte che Nutting non era interessato a continuare.

Al momento, nemmeno Skenes, che ha puntato sul giovane talento di Pittsburgh e su uno staff tecnico migliorato come prova che la squadra non è rimasta con le mani in mano dopo la seconda eliminazione consecutiva per 76-86.

“Penso che il gruppo che abbiamo dall’anno scorso sarà migliore di quello dell’anno scorso”, ha detto Skenes. “Avremo più esperienza. Non credo che si possa sopravvalutare l’impatto che gli allenatori possono avere anche su questo, quindi abbiamo fatto alcune buone aggiunte lì. Non è una cosa difficile. È difficile da fare , ma non è difficile.”

I Pirates hanno assunto Matt Hague per guidare il loro programma di colpi e hanno chiamato il guru del lancio di lunga data Brent Strome per aiutare uno staff carico di potenziale ma privo di esperienza.

La preoccupazione esterna è che il club potrebbe avere poco tempo per massimizzare la propria finestra mentre Skenes è nel roster. Anche se i Pirates hanno rinchiuso alcuni dei loro capisaldi per lunghi periodi – tra cui l’outfielder Bryan Reynolds e il lanciatore Mitch Keller – negli ultimi anni, mantenere Skenes sarebbe una questione diversa. Avrà diritto all’arbitrato dopo la stagione 2026 e Gerrit Cole e Joe Musgrove sono nell’elenco dei migliori lanciatori da cui il club si è separato prima che diventassero troppo costosi.

Il fenomeno dei pirati Paul Skenes, il Rookie of the Year della NL dopo essere andato 11-3 con un’ERA di 1,96 in 23 partite, non vede l’ora di essere fuori dal limite degli inning nel 2025. “Sarà molto di più, ‘Prendi la palla e lancia'”, ha detto. Immagini Immagina

Tuttavia, Skenes non è coinvolto nel futuro. C’è troppo in gioco in questo momento. Sarà grato quando arriverà a Bradenton, in Florida, per l’allenamento primaverile il mese prossimo come major league a tutti gli effetti senza preoccuparsi di alcun limite di inning come quello che la squadra ha messo in atto l’anno scorso per proteggere il suo braccio. Era pienamente d’accordo con l’idea, arrivando addirittura a dire a fine stagione che aveva funzionato perfettamente.

“Sarò pronto a lanciare 240 inning”, ha detto Skenes, che è andato 11-3 con un’ERA di 1,96 in 23 partenze. “Non saranno di nuovo 160 inning. Lo so. Sarà molto di più, ‘Prendi la palla e lancia.’

Fuori dal campo, Skenes si aspetta di assumere un ruolo centrale nella creazione di una cultura della clubhouse progettata per creare un ambiente produttivo. Ha trascorso parte della sua offseason scouting veterani in altre squadre, alla ricerca di informazioni.

“Non so quale sarà il personaggio, ma probabilmente avrò più voce in capitolo”, ha detto Skenes. “Abbiamo ancora molta strada da fare. Non ho intenzione di esagerare, ma una vittoria è una vittoria. Dobbiamo fare quello che dobbiamo fare per riuscirci.”

Ha trascorso parte dell’allenamento invernale a Charlotte, nella Carolina del Nord, ed è stato all’altezza della sua crescente fama.

“La cosa bella della bassa stagione è che la gente si dimentica di te perché non è la stagione del baseball”, ha detto Skenes. “Non scompare mai del tutto. Lo è e basta. È la nuova normalità.”

È consapevole del divario enorme tra squadre come i Los Angeles Dodgers e i Pirates, che non partecipano ai playoff dal 2015. No, non è disposto a usarlo come scusa per il fallimento.

“Non c’è motivo per cui non possiamo giocare a baseball di base e ad un livello molto alto senza avere un giocatore come (Shohei Ohtani)”, ha detto. “Non è una partita complicata.