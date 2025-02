Pawan Sehrawat vs Arjun Deshwal reivindicará na final do torneio masculino de Kabaddi

Os assaltantes de duas estrelas da PKL estão prontos para colidir na final do Kabaddi nos Jogos Nacionais de 2025.

Arjun Deshwal produziu uma classe mestre no último minuto para roubar o local final dos serviços dos defensores na semifinal dos Jogos Nacionais 2025. A 38ª edição dos Jogos Nacionais tem acontecido em Uttarakhand com Yogasthali Khel Parisar, Roshanabad Stadium e Hardiwarwararwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwary O anfitrião dos jogos de Kabaddi viu duas brilhantes competições semifinais.

A primeira semifinal viu um serviço cheio de estrelas em Uttar Pradesh por Arjun Deshwal. Foi uma competição muito completa, com jogadores de ambos os lados que produzem movimentos brilhantes. Os vencedores do Pro Kabaddi Rahul Sethpal e Jaideep Dahiya lideraram os serviços e tocaram a Super Cup no primeiro tempo para dar a eles uma vantagem decisiva.

Com a pontuação em 38-38, o jogo entrou nos últimos minutos com os serviços que executaram um total e assumiram a liderança. Arjun Deshwal produziu uma incursão de dois pontos para levá -los à liderança com 28 segundos restantes. Devank Dalal nivelou as pontuações quando atraiu um erro de Sahul Kumar. A incursão final foi reduzida e Arjun tirou o tapete da oposição.

Ele não levou muito tempo quando executou um toque de pé contra Rahul Sethpal para levar o jogo. Após o jogo, houve um argumento abreviado com Sethpal e companhia e se recusou a apertar as mãos do time de oposição. A outra semifinal era uma questão unilateral com o Chandigarh, liderado por Pawan Sehrawat, atingindo campeões nacionais de Haryana.

Foi Haryana quem abriu a pontuação e acabou sendo a única vez que eles tiveram a liderança quando Chandigarh marcou pontos em uma pilha. Ashu Malik tentou levar para Haryana para o jogo, mas Vishal Bharadwaj e a dupla de Gurdeep Sangwan trouxeram a queda de Ashu. Chandigarh venceu o jogo 52-37.

A final verá uma batalha de dois dos melhores assaltantes do país, Arjun Deshwal e Pawan Sehrawat lutam para obter o campeonato nacional.

Himachal enfrentará Haryana na final da fêmea de Kabaddi

Na categoria feminina, Himachal Pradesh chegou aos playoffs pelo terceiro tempo consecutivo vencendo o Rajastão. Eles enfrentarão Haryana nas finais que derrotaram Maharastra por 39-24 na outra semifinal.

