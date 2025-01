PC vs JSK Dream11 Previsão hoje coincide 24 SA20 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para a festa 24 da SA20 League 2025, que será disputada entre PC vs JSK em Centurion.

O Paarl Royals (PR) já foi classificado para os playoffs do SA20 2025. Agora, mais três espaços estão em jogo.

A Pretória Capitals (PC) é colocada em quinto lugar na mesa com apenas uma vitória em sete jogos. Eles precisam vencer seus três jogos restantes para manter suas esperanças vivas para alcançar os playoffs. O Capitals bloqueará as buzinas com Joburg Super Kings (JSK) em seu próximo jogo, que será o jogo 24 da temporada, ocorrerá no SuperSport Park, Centurion, na terça -feira.

Se as capitais perderem este jogo, será impossível se recuperar. Super Kings quebrou sua série de perdedores com uma vitória sobre o Sunrisers Eastern Cape no último jogo. Eles devem se sentir mais seguros agora.

PC vs JSK: Detalhes da festa

Fósforo: Pretória Capitals (PC) vs Joburg Super Kings (JSK), Match 24, SA20 League 2025

Data de coincidência: 28 de janeiro de 2025 (terça -feira)

Tempo: 21:00 IS / 13:30 GMT / 21:30 Local

Evento: Parque Supersport, Centurion

PC vs JSK: Face da cabeça: PC (1) -jsk (2)

Cinco jogos foram disputados entre os dois times. Os Super Kings têm duas vitórias, o Capitals tem uma vitória, enquanto dois jogos terminaram sem resultados.

PC vs JSK: Relatório Meteorológico

A temperatura será reduzida para 29 ° C na noite de terça-feira em Centurion, enquanto a umidade prevista provavelmente estará entre 20-25 %.

PC vs JSK: Relatório de tom

O SuperSport Park é um excelente deck de root, que oferece ajuda mínima para jogadores de boliche. O jardim é um raio rápido com limites mais curtos, e este lugar é conhecido por produzir grandes pontuações. A perseguição mais bem -sucedida em T20Is de 259 corridas veio aqui.

PC vs JSK: XIS prevê:

Pretória Capitals: Will Jacks, Rahmanullah Gurbaz, Rilee Rossouw (C), Kyle Verreynne (WK), Marques Ackerman, Keagan Lion Cachet, James Neesham, Kyle Simmonds, Senure Muffusamy, Eathan Bosch, Jason Behrendorff,

Joburg Super Kings: Faf du Plassis (C), Wihan Lubbe, Devon Conway, Jonny Bairstow (WC), Moen Ali, Donovan Ferreira, Evan Jones, Hardus Viljoen, Imran Tahir, Lutho Sipamla, Matheesha Pathirana

SuGADE Dream11 Fantasy Team No. 1 PC vs JSK Dream11:

Portátil: Devon Conway, Rahmanullah Gurbaz, Jonny Bairstow

Massa: FAF du Plessis

SUV: Donovan Ferreira, Evan Jones, Will Jacks, Senure Muthusamy, James Nesham

JogadorS: Hardus Viljoen, Eathan Bosch

Capitão Primeira opção: Devon Conway || Capitão Segunda opção: Rahmanullah Gurbaz,

Vice-Capitán Primeira opção: Donovan Ferreira || Vice Capitão Segunda opção: Muthusamy

SUGADO DREAM11 Equipe de fantasia nº 2 PC vs JSK Dream11:

Portátil: Devon Conway, Rahmanullah Gurbaz, Jonny Bairstow

Massa: FAF du Plessis

SUV: Donovan Ferreira, Evan Jones, Will Jacks, Senure Muthusamy, James Nesham

JogadorS: Jason Behrendorff, Eathan Bosch

Capitão Primeira opção: Jacks || Capitão Segunda opção: Jonny Bairstow

Vice-Capitán Primeira opção: FAF du plassis || Vice Capitão Segunda opção: James Neesham

PC vs JSK: Dream11 Previsão: Quem vai ganhar?

Joburg Super Kings teve uma vitória dominante sobre os atuais campeões em seu último jogo, o que deve ter lhes dado algum tipo de impulso, enquanto a Pretória Capitals está entrando neste jogo após três derrotas consecutivas. Portanto, apoiamos os Super Kings a vencer este jogo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.