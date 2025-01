PC vs MICT Dream11 Previsão hoje coincide 27 SA20 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para a festa 27 da SA20 League 2025, que será disputada entre PC vs. Mict em Centurion.

Depois do Paarl Royals, minha cidade de Cabo se tornou a segunda equipe a se qualificar para os playoffs do SA20 2025 em andamento, que deixou dois espaços restantes na próxima rodada da competição.

Minha Cidade do Cabo alcançou seus primeiros playoffs em três temporadas e estará interessado no fim dos dois primeiros na fase de grupos. Rashid Khan e sua equipe enfrentarão a Pretória Capitals na sexta -feira em Supersport Park, Centurion.

O Capitals teve um desempenho ruim até agora nesta temporada. Eles são o quinto na mesa e têm 14 pontos. Eles precisam vencer seus últimos dois jogos, incluindo isso, por grandes margens para manter a esperança dos playoffs vivos.

PC vs. MICT: Detalhes da festa

Fósforo: Pretória Capitals (PC) vs Mi City of the Cape (MICT), Partido 27, SA20 League 2025

Data de coincidência: 31 de janeiro de 2025 (sexta -feira)

Tempo: 21:00 IS / 13:30 GMT / 21:30 Local

Evento: Parque Supersport, Centurion

PC vs. Mict: Cara to Head: PC (3) -Mict (1)

Quatro jogos foram disputados entre esses dois lados. A Pretória Capitals venceu três jogos, enquanto minha Cidade do Cabo venceu um.

PC vs. MICT: Relatório Meteorológico

A previsão da noite de sexta -feira em Centurion prevê a cobertura de nuvens com algumas possibilidades de garoa leve. É provável que a temperatura esteja em torno de 29 ° C com uma umidade de 25 a 30 %.

PC vs. MICT: Relatório de tom

O Supersport Park tem um excelente Wickt de rebatidas e o chão tem pequenas dimensões. Este local registrou a maior perseguição T20I de 259, e a maior perseguição de SA20 de 213 também chegou a este local no início desta temporada. Isso poderia dar uma indicação do campo. No entanto, pode haver ajuda para paers devido a condições nubladas.

PC vs. MICT: XIS prevê:

Pretória Capitals: Will Jacks, Will Smanhed, Kyle Verreynne (C & WK), Ashton Turner, Marques Ackerman, Keagan Lion Cachet, Senure Muthusamy, Thomas Stewart Rogers, Michael Praetorius, Eathan Bosch, Gideon Peters Peters Peters, Peters Peters

Minha Cidade do Cabo: Rassie van der Dussen, Ryan Rickelton (WC), Hendricks, Colin Ingram, Dewald Brevis, George Linde, Corbin Bosch, Delano Potgieter, Rashid Khan (C), Kagiso Rabada, Trent Boul

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 PC vs. Mett Dream11:

Portátil: Kyle Verreynne, Ryan Rickelton

Massa: Rassie van der Dussen

SUV: George Linde, Corbin Bosch, Senure Muthusamy, Will Jacks

JogadorS: Rashid Khan, Thomas Stewart Rogers, Eathan Bosch, Delano Potgieter

Capitão Primeira opção: Ryan Rickelton || Capitão Segunda opção: Corbin Bosch

Vice-Capitán Primeira opção: Rashid Khan || Vice Capitão Segunda opção: Rassie van der Dussen

Dream11 Surred1 Fantasy Team No. 2 PC vs Mict Dream11:

Portátil: Kyle Verreynne, Ryan Rickelton

Massa: Rassie van der Dussen, Hendricks, Ashton Turner

SUV: George Linde, Corbin Bosch, Senure Muthusamy, Will Jacks

JogadorS: Rashid Khan, Eathan Bosch

Capitão Primeira opção: Jacks || Capitão Segunda opção: Muthusamy

Vice-Capitán Primeira opção: George Linde || Vice Capitão Segunda opção: Hendricks

PC vs. MICT: Dream11 Previsão: Quem ganhará?

Minha Cidade do Cabo tem sido brilhante nos dois departamentos. Eles estiveram de excelente maneira nesta temporada. Portanto, apoiamos o MICT para derrotar o PC nesta festa.

