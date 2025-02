PCB endireita um erro após controvérsia sobre a ausência da bandeira da Índia no estádio Karachi

Apenas alguns dias depois de causar controvérsia devido à falta da Índia no Estádio Karachi antes do início do Troféu da ICC Masters, parece que eles foram feitos. Nos gráficos mais recentes que foram disponibilizados nas mídias sociais a partir do local, a bandeira da Índia foi colocada junto com outras nações participantes do Masters. Muitas teorias se perguntaram quando o estádio nacional não continha a bandeira da Índia alguns dias antes do início do evento. Mas agora tudo parece ser bom.

Vários usuários nas mídias sociais forneceram visualizações de bandeiras de todas as 8 nações que participam do troféu do Masters.

A bandeira da Índia criada no estádio nacional em Karachi. Que momento Temos grandes corações, não fazemos ações baratas. Todos os 7 jornalistas indianos também deram a Visa Paquistão #Championstrophy2025 pic.twitter.com/zwfimcavex – Farid Khan (@_Faridkhan) 18 de fevereiro de 2025

Quando as mídias sociais se deitaram, com os fãs criticando a recusa do Paquistão em elevar a bandeira indiana nos estádios, a PCB rejeitou a controvérsia, dizendo que as bandeiras dos países que jogam no Paquistão para os mestres da ICC dos estádios 2025.

“Como você sabe, a Índia não chega ao Paquistão para jogar partidas durante o Mestre dos Mestres da ICC 2025; O estádio nacional em Karachi, o estádio Krykieta Rawalpindi e o estádio Gaddafi em Lahore, levantou as bandeiras dos países que tocarão nos países mencionados em lugares – disse o IANS, disse a fonte de PCB.

Questionado sobre por que as bandeiras da Índia, Bangladesh e outros países participantes não estavam nos estádios de Karachi e Lahore, a fonte disse: “A equipe indiana jogará em partidas em Dubai. Em segundo lugar, a equipe de Bangladesh ainda não chegou ao Paquistão e jogará sua primeira partida com a Índia em Dubai. Paquistão … suas bandeiras estão no estádio. “

Sem bandeira indiana #Carachi:

Somente a equipe indiana encontrou problemas de segurança em #Paquistão E ele se recusou a jogar as partidas do Trophy Masters no Paquistão, PCB removido #Índia A bandeira do estádio Karachi, mantendo as bandeiras das nações de outros convidados.#Championstrophy2025 pic.twitter.com/qazmqglau1 – Shahinur (@shahinu_r) 17 de fevereiro de 2025

O vice -presidente da BCCI também reagiu à controvérsia, dizendo que a administração do Paquistão deve primeiro confirmar se a bandeira indiana estava inicialmente ou não. Se não fosse, ele deveria ser colocado.

“Antes de tudo, deve -se confirmar que, independentemente de a bandeira indiana estar lá ou não. Se não estivesse lá, deve ser colocado. Todas as bandeiras das nações dos participantes devem estar lá “, disse Rajeev Shukla em Livemint no arremesso de restaurante da Cricket League na terça -feira.