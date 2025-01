Pedri del Barcellona nega di aver boicottato la Spagna per il fiasco di Dani Olmo

Centrocampista del Barcellona Pedro ha negato che i giocatori del club stessero pensando di boicottare la nazionale spagnola a causa delle polemiche circostanti Daniele Olmoregistrazione dell’utente.

Olmo – e un altro giocatore del Barça Pau Victor – hanno ricevuto una proroga temporanea questa settimana mentre il ministero spagnolo dello sport CSD considera il ricorso del Barcellona contro LaLiga e la decisione della FA spagnola di negare loro la registrazione per la seconda metà della stagione.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Entrambi i giocatori sono stati ora nuovamente registrati mentre il CSD analizza il caso e sono disponibili per la selezione nella finale di Supercopa spagnola del Barcellona contro il Real Madrid domenica a Jeddah, in Arabia Saudita.

Il canale catalano TV3 ha riferito che i giocatori della nazionale del Barça stanno minacciando di rifiutarsi di giocare per la Spagna se a Olmo verrà negata la registrazione, in segno di protesta contro una mossa che gli impedirebbe anche di rappresentare il suo paese.

“La gente ha detto che la nazionale spagnola non andrà a giocare, ma ho sentito questo e ne sono rimasto sorpreso, è una bugia”, ha detto Pedri sabato in una conferenza stampa a Jeddah. “Non direi no alla Nazionale, adoro giocare in Nazionale. È una bugia, spero che nessuno ci creda”.

La legge spagnola obbliga i giocatori selezionati dalla nazionale a rispondere a una convocazione.

Olmo e Victor sono stati cancellati dalla Liga il 31 dicembre dopo che il Barça non ha rispettato una scadenza per dimostrare di essere in grado di rispettare i limiti di spesa della squadra del campionato.

Il club ha successivamente fornito le prove necessarie, ma LaLiga ha scoperto che i giocatori non potevano essere tesserati nuovamente in base alle regole che vietano a un giocatore di essere tesserato due volte con lo stesso club nella stessa stagione.

Il Barça ha presentato ricorso contro questa decisione e il CSD ha quindi emesso un’ingiunzione temporanea in attesa della decisione.

Domenica Pedri e Dani Olmo del Barcellona affronteranno il Real Madrid nella finale della Supercoppa spagnola. Federico Titone/SOPA Images/LightRocket tramite Getty Images

“È una buona notizia per noi”, ha detto Pedri. “La posizione in cui si trovavano è molto difficile perché sanno che non possono giocare. Quando mangiamo, ho Dani Olmo sul tavolo. È difficile viaggiare qui quando non so se puoi giocare. Sono molto contento per lui e per Pau, sicuramente contribuiranno molto”.

LaLiga ha detto che ora sta studiando la decisione del CSD prima di un possibile ricorso, e un certo numero di club, tra cui l’Atlético Madrid, hanno rilasciato dichiarazioni in cui criticano la decisione, sostenendo che danneggia i controlli finanziari della lega.

“Ogni club ha un’opinione su ogni caso”, ha detto Pedri. “Sono contento di averli in squadra, loro due sono importanti per noi. Quello che pensano gli altri è la loro opinione”.