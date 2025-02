Pela primeira vez, de 1974: History of Scripps Varun Chakravarthy com a estréia do ODI contra a Inglaterra

Depois de forçar o comitê de seleção do Conselho de Controle Crynic na Índia (BCCI) a escolher para a série ODI contra a Inglaterra, Varun Chakravarthy ganhou seu limite virgem no formato de 50 anos no críquete internacional no domingo. Varun fez sua estréia quando a Índia cuidou da Inglaterra no segundo ODI na série Cuttack. Aos 33 anos, o Kolkata Knight, Star Riders, também nesse processo escreveu uma história, tornando -se o jogador mais velho da história da Índia, que estreou no críquete de ODI, sem contar a partida de um dia no país em 1974.

Em geral, é o engenheiro de Farokh que ocupa o primeiro lugar na lista dos estreantes mais antigos da ODI para a Índia. Ele estreou em 1974 aos 36 e 138 dias.

Varun foi uma adição tardia à equipe indiana na série ODI contra a Inglaterra, e o comitê de seleção liderado por Ajit Agarkar adicionou o Spinner após seu desempenho exemplar contra os mesmos oponentes da série T20i. No entanto, no primeiro ODI em Nagpur, não havia lugar para o Spinner. No entanto, contra a Inglaterra no segundo ODI, Kuldeep Yadav foi consagrado para abrir espaço para Chakravarthy.

Na Índia, Virat Kohli voltou após a recuperação de um joelho dolorido, e Yashasvi Jaiswal foi equipado, enquanto Chakravarthy fez sua estréia. Na Inglaterra, Mark Wood, Gus Atkinson e Jamie Overton retornarão ao jogo XI.

Skipper da Inglaterra Buttler disse durante os lances: “Primeiro, estamos indo primeiro. Pressionamos na direção certa, jogamos melhor e esperamos passar um bom dia. Parece um pouco seco, com solo preto. Parece bom. O portão parece bom.

O capitão indiano Rohit Sharma disse durante os lances: “Foi um bom desempenho no primeiro jogo. Isso é o que eu amava. A energia era muito boa, mesmo que ele não estivesse em campo há algum tempo. Foi uma ótima assistir depois de perder dois gols, Shreyas possui essa intenção e não esquecendo que é uma loucura que não seja certo. .