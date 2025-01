Pela primeira vez em 141 anos: a estrela paquistanesa Noman Ali escreve história e alcança um feito gigantesco

O spinner do time de críquete do Paquistão, Noman Ali, fez história depois de marcar um hat-trick na segunda partida de teste contra as Índias Ocidentais, em Multan. Embora o Paquistão tenha perdido a partida, o feito de Noman no primeiro dia consolidou sua posição na lista de elite. Na primeira hora de partida, Noman conquistou os postigos de Justin Greaves (1), Tevin Imlach (0) e Kevin Sinclair (0), tornando-se o sexto arremessador a fazer um hat-trick de teste na primeira sessão em campo de o dia de abertura da partida. Ele foi apenas o segundo fiandeiro da história a conseguir esse feito, depois do australiano Billy Bates (1883). O spinner do Paquistão também é o segundo jogador mais velho (38 anos e 139 dias) a marcar três gols nos testes, depois de Rangana Herath do Sri Lanka (38 anos e 110 dias).

Entrando na partida, o spinner Jomel Warrican acertou cinco postigos na vitória das Índias Ocidentais em uma partida de teste no Paquistão na segunda-feira pela primeira vez em quase 35 anos.

As Índias Ocidentais venceram o segundo teste em Multan por 120 corridas no terceiro dia e empataram a série em 1-1.

O Paquistão venceu o primeiro teste por 127 corridas, também em Multan.

Warrican terminou com nove postigos – 19 na série – para dar aos anfitriões um gostinho do seu próprio remédio em campos giratórios.

A última vez que as Índias Ocidentais venceram um teste no Paquistão foi em novembro de 1990, em Faisalabad, após falhas nas viagens de 1997 e 2006.

“Faz muitos anos que não jogamos no Paquistão, mas já faz algum tempo que não vencemos aqui, então vir aqui e fazer isso como um grupo jovem é incrível”, disse o capitão das Índias Ocidentais, Kraigg Brathwaite.

