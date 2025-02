O jogo de abertura do Ben Duckett atingiu o troféu dos campeões por 165 de 143 bolas, quando a Inglaterra coletou a maior quantia na história do evento, no sábado, 351-8 contra a Austrália. O ODI canhoto de 30 anos e o terceiro século, quando a Inglaterra construiu a soma de comando depois de enviar o bastão no campo plano do estádio Gaddafi em Lahore. Duckett atingiu 17 quatro e três seis para superar o melhor resultado individual anterior 145 no troféu dos campeões. Natkan Asptle, da Nova Zelândia (2004) e o Zimbábue Andy Flower (2002) compartilharam o registro. Em sua reunião do Grupo B, a Inglaterra também excedeu as melhores rodadas anteriores na história do torneio 347-4 pela Nova Zelândia contra os EUA em Oval em 2004.

Duckett adicionou 158 ao terceiro portão com Joe Root, que fez 68 de 78 bolas para definir a plataforma para uma forte quantia contra o ataque australiano enfraquecido.

Há uma falta de trio Pat Cummins, Mitchell Starc e Josh Hazlewood, o ataque da Austrália com Spencer Johnson, Ben Dwarshuis e Nathan Ellis lutaram pela Inglaterra.

Duckett foi finalmente rejeitado por Spinner Parte -tempo de Marnus Labuschagne em 48º lugar, melhorando o mais alto de 107, que não é contra a Irlanda em Bristol em 2023.

A Inglaterra adotou o mesmo estilo agressivo de piscar com o abridor de sal de Phil, enviando a fronteira e seis no primeiro antes de cair para Dwarshuis no segundo em 10.

Dwarshuis também removeu Jamie Smith para 15, antes que o suporte de Duckett se estabilizasse.

O aniversariante de Harry Brook (três), Jos Buttler (23) e Liam Livingstone (14) tiveram outras pessoas antes de Jofra Archer entregar um impulso tardio com 21 de 10 bolas invictas.

Dwarshuis foi o melhor chapéu de jogador australiano de 3-66, e os spinners Adam Zampa e Labuschagne marcaram dois gols.

