Pela primeira vez na história do críquete indiano: Harshit Rana atinge um feito importante com um show clássico vs England

Pacer Harshit Wound impressionou sua estréia ODI, porque a Índia jogou a Inglaterra por menos de 248, apesar de meio século de Jos Buttler e Jacob Bethell, no operador da série em Nagpur, na quinta -feira. A Inglaterra pegou fogo de bloqueios com intenções eletrizantes depois de escolher um bastão, mas o boliche disciplinado e a ralha da Índia organizaram uma luta extraordinária. A ferida (3/53) e sempre o confiável Ravindra de Jadiej (3/26) dividiram seis gols entre eles no clínico Bowling Show.

De acordo com as emissoras oficiais do Star Sports, a ferida é a primeira escotilha indiana que estreia pelo menos três gols nos três formatos. A ferida estreou na Austrália em novembro do ano passado em Perth. No mês passado, ele estreou em T20i em Pune.

Enquanto isso, Buttler (52), Bethell (51) e Phil Salt (43) venceram a parte principal das engrenagens para a Inglaterra.

Ao fazer sua estréia em Odi, a ferida sobreviveu ao batismo do fogo. Seu primeiro acabou sendo caro, porque o explosivo Phil Salt comemorou em sua entrega, saqueando 26 engrenagens no impacto absoluto do poder.

Três seis e dois quatro caíram sobre o jovem Pacer, o que levou Rohita Sharma a girar rapidamente, chamando Axar Patel (1/38), tentando parar o fluxo de engrenagem.

No entanto, a taxa da Inglaterra permaneceu tenaz, e Ben Duckett (32) desenvolveu uma variedade de golpes, incluindo lindamente a varredura oposta para manter o carrapato do placar.

Apenas quando os convidados pareciam prontos para atacar, a Índia atingiu de uma maneira sensacional. Shreyas Iyer produziu um momento de esplendor no campo, esgotando o sal perigoso com as bolas de arremesso para Kl Rahul depois de misturar entre dois abridores.

Enquanto o 26º ferimento deu a Inglaterra no momento, o quarto, que trouxe dois gols, mudou a tez das rodadas, colocando a Índia.

Primeiro de tudo, dois estreantes da Índia – Wound e Yashasvi Jaiswal – se juntaram para se livrar de Ducketta. Jaiswal, estacionado em Midwiket, voltou a 21 metros antes de fazer um mergulho de tirar o fôlego em todo o alongamento para jogar fora a impressionante metade das vértebras da ferida.

A ferida, agora no ritmo, bateu apenas duas bolas novamente mais tarde, forçando Harry Brook a se reunir para Rahul, quando a Inglaterra, uma vez em um cruzeiro, perdeu de repente, perdeu três gols, deixando os dois bastões mais experientes – Joe Root e Buttller – Da responsabilidade pela reconstrução das entradas.

No entanto, Jadiej cortou uma estadia de raiz curta em vinco, impedindo -o da fúria de suas pernas, aprofundando -se na esperança da Inglaterra para se recuperar.

Buttler segurou o forte por um momento, vencendo uma calma cinquenta. Skipper derramou suas outras quatro fronteiras e tentou desempenhar um papel fundamental, mas ele melhor quebrou um de Axar diretamente para o Hardik em uma perna curta.

Quando os postigos caem regularmente, Bethell, de 21 anos, se projetava para cortar cinquenta, incluindo seis e três quatro. Mas Jadja caiu em ação para aprisioná -lo. PTI APA ATK