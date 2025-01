Pelicanos vs. Bucks adiado após tempestade de neve em Nova Orleans e outro jogo pode ser afetado

Ele NBA adiou o jogo de quarta-feira à noite entre o New Orleans Pelicans e o Milwaukee Bucks devido às condições climáticas extremas em Nova Orleans. A data do jogo remarcado ainda não foi anunciada.

Louisiana, assim como outros estados do sul, foram atingidos por uma forte tempestade de neve na terça-feira, com algumas áreas atingindo até 11,5 centímetros de neve. Partes de Nova Orleans viu 10 polegadase na terça-feira o Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta de nevasca. Esta é a primeira vez que um alerta de nevasca é emitido para o sul da Louisiana.

Os voos foram suspensos em Nova Orleans e as estradas também foram fechadas por precauções de segurança, pois a área passou por um evento climático sem precedentes. As escolas fecharam na terça-feira e devem permanecer fechadas até quinta-feira. a cidade trouxe 14 limpa-neves priorize a limpeza de ruas próximas aos hospitais locais, como disse o governador da Louisiana, Jeff Landry. levou para as redes sociais para exortar as pessoas a ficarem longe de estradas cobertas de neve e gelo.

Além do jogo adiado de quarta-feira à noite, há preocupação com a capacidade do Bucks de retornar a Milwaukee para o jogo de quinta-feira à noite contra o Miami Heat. de acordo com Chris Haynes. Embora não haja previsão de mais neve, as temperaturas deverão permanecer abaixo de zero até quinta-feira. Isso tornaria as coisas muito difíceis para o Bucks tentar conseguir um voo para Milwaukee.

Esta é a terceira vez neste mês que os jogos da NBA são adiados devido a eventos climáticos. Tanto o Lakers quanto o Clippers tiveram vários jogos adiados devido aos incêndios devastadores em Los Angeles recentemente. Os Hawks também adiaram um jogo contra os Rockets após o inverno rigoroso em Atlanta.