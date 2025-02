Pelicans vs. Probidades de trovão, linha, spread: 2025 NBA Picks, 10 de fevereiro previsões do modelo comprovado

Temos outro confronto emocionante da Conferência Oeste no calendário da NBA, já que o New Orleans e o Oklahoma City Thunder está pronto para dar uma dica às 20h de segunda -feira no Paycom Center. Oklahoma City tem 42-9 em geral e 24-3 em casa, enquanto Nova Orleans tem 12-40 em geral e 4-22 na estrada. Oklahoma City dominou esta série nos últimos anos, vencendo nove das últimas 10 reuniões contra os Pelicanos.

O Thunder é favorecido por 15,5 pontos nas últimas chances de Thunder vs. Pelicanos através do consenso da Sportsline, e o acima/abaixo é de 236 pontos.

Thunder vs. Pelicanos se estende: Thunder -15,5

Thunder vs. Pelicanos acima/Under: 236 pontos

Thunder vs. Pelicans Money Line: Thunder: -1266, Pelicans: +785

Por que os pelicanos podem cobrir

Os pelicanos vão ao confronto de segunda -feira em busca de uma grande mudança no impulso depois de lançar seu oitavo jogo consecutivo no sábado. Eles caíram para os reis 123-118. Nova Orleans subiu 29-9 no primeiro trimestre, mas não conseguiu manter a liderança.

Apesar da derrota, os Pelicanos tiveram fortes exposições de Zion Williamson, que tinha 16 aos 21 anos a caminho de 40 pontos, e CJ McCollum, que tinha 6 por 11 de além do arco na estrada para 31 pontos, seis rebotes e dois quarteirões . Os Pelicanos entram no confronto de segunda -feira com uma média de 110,2 pontos por jogo na ofensiva. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que Thunder pode cobrir

O Thunder entrou em seu jogo no sábado com quatro vitórias consecutivas, mas saiu com cinco. O Thunder saiu com uma vitória de 125-112 sobre Memphis. Oklahoma City elevou o placar para 104-83 no final do terceiro, um corte de déficit de Memphis, mas nunca se recuperou completamente.

Vários jogadores fizeram performances sólidas para levar o Thunder para a vitória, mas talvez nada mais que Aaron Wiggins, que atirou 8 de 13 do centro e caiu duplo com 26 pontos e 11 rebotes. Wiggins continua atirando, superando seu total de pontos anteriores em cada um dos três últimos jogos que jogou. A equipe também recebeu cortesia de Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 32 pontos, juntamente com oito assistências e dois bloqueios. Gilgous-Alexander lidera a NBA em anotações com 32,7 pontos por jogo, em média. Veja o que a equipe escolhe aqui.

