Pellicani nominati come potenziali facilitatori nel commercio di Jimmy Butler

La saga di Jimmy Butler continua per i Miami Heat mentre quella squadra cerca di trovare un partner commerciale adatto per conquistare il sei volte All-Star.

Non sappiamo dove atterrerà Butler, ma ora sentiamo parlare di una squadra che potrebbe fungere da facilitatore per lo scambio.

Secondo Evan Sidery, i New Orleans Pelicans sono una squadra da tenere d’occhio come “potenziale facilitatore” per la tratta dei Butler.

Sidery ha scritto:

“New Orleans è alla ricerca di scambi che coinvolgano Brandon Ingram, e gli Heat potrebbero essere interessati all’imminente uscita di Butler. Ingram si unirebbe a Miami mentre Butler approderebbe altrove.”

I Pelicans sono una squadra da tenere d’occhio come potenziale facilitatore in uno scambio di Jimmy Butler. New Orleans è alla ricerca di scambi che coinvolgano Brandon Ingram e gli Heat potrebbero essere interessati all’imminente uscita di Butler. Ingram si unirebbe a Miami, mentre Butler approderebbe altrove. pic.twitter.com/hnXE0UNfVe — Evan Sidery (@esidery) 7 gennaio 2025

Ciò risolverebbe i problemi per entrambe le squadre.

Gli Heat riuscirebbero a sbarazzarsi di Butler, che non ha alcun interesse a restare a Miami.

Per quanto riguarda i Pelicans, potrebbero finalmente separarsi da Ingram, che è oggetto di enormi speculazioni commerciali ormai da più di una stagione.

Naturalmente, questa storia di Sidery non suggerisce dove andrebbe a finire Butler.

Diverse squadre sono state legate a lui da quando ha deciso di lasciare gli Heat, tra cui Golden State Warriors, Houston Rockets, Phoenix Suns e altre.

Qualcuno di loro potrebbe essere coinvolto in un accordo a tre squadre?

Sembra sempre più probabile che qualsiasi scambio che coinvolga Butler coinvolga più di due sole squadre.

Ci vorrà molto lavoro e alcune scelte interessanti, ma ne varrà la pena per gli Heat porre fine al dramma che circonda la loro squadra.

Sembra che queste due squadre siano pronte ad agire; ora devono averne un terzo per salire.

