Penei Sewell dei Lions OT sul rubacuori dei 49ers e le speranze del Super Bowl

DETROIT – Il modo in cui i Lions hanno concluso la stagione 2023 non piace a Pena Sewell.

Tanto che in questa offseason, il contrasto offensivo dei Lions All-Pro sembra aver rigiocato la straziante sconfitta di Detroit contro i San Francisco 49ers, una partita in cui i Lions hanno perso 17 punti di vantaggio nel primo tempo e sono caduti, una partita che si avvicinava al primo Super della franchigia. Ciotola. Ciotola – almeno 10 volte.

Sewell, 24 anni, la settima scelta assoluta nel draft NFL 2021 dell’Oregon, è diventato titolare di una squadra Lions 15-2 che ha stabilito il record di franchigia per le vittorie nella stagione regolare – un sottoprodotto della scorsa stagione, dice. deficit nei playoff – e ha guadagnato il suo primo testa di serie.

Sewell si è affermato come uno dei leader della squadra dentro e fuori dal campo ed è stato nominato capitano della squadra, in parte grazie ai suoi appassionati discorsi pre-partita e allo stile di gioco selvaggio.

Sewell ha giocato 1.115 scatti offensivi in ​​questa stagione, il che lo lega al linebacker dei Cleveland Browns Joel Bitoni per il maggior numero di guardalinee offensivi. Nonostante il numero di partite giocate, i suoi cinque licenziamenti consentiti sono pari alla guardia Kevin Zeitler per il secondo minor numero di guardalinee offensive dei Lions.

In mezzo alle crescenti aspettative per il 2024, Sewell afferma che lui e i suoi compagni di squadra si impegnano ad aiutare l’organizzazione a raggiungere il suo obiettivo finale: un titolo del Super Bowl.

In un’intervista esclusiva, Sewell ha parlato del crepacuore della scorsa stagione, di come ha influenzato la squadra e di come i Lions si avvicinano allo sforzo di riscatto dei playoff di quest’anno, che inizia sabato sera contro i Washington Commanders nel round di divisione NFC al Ford Field (20: 00 ET , Volpe).

Due volte All-Pro, Sewell, 24 anni, è uno dei leader dei Lions e capitano della squadra. Todd Rosenberg/Getty Images

Quali sono stati i tuoi pensieri dopo aver perso la partita per il titolo NFC contro San Francisco nel 2023?

È acceso. Semplice proprio così.

Onestamente, ho riguardato molto la partita del campionato NFC 2023 e l’ho lasciata bruciare. Solo perché eravamo vicini.

Continuava a darmi fastidio. Era una di quelle cose che proprio non riuscivo a liberarmi. Ogni volta che i miei figli andavano a fare un pisolino, pensavo: “Devo guardarlo per vedere cosa è successo”. E poi ogni volta ero libero; Non potevo smettere di pensarci.

Ho molto più tempo in bassa stagione. Quindi, una volta che sono con i miei figli, Malakai e Mila, mi dedico a loro, ma è difficile investire in loro una volta che vanno a letto o fanno un pisolino, quindi ci penso tutto il tempo e come mi sentivo, come ci sentivamo come squadra, com’era l’atmosfera nello spogliatoio.

Sono stato fortunato ad avere un iPad per tutta la bassa stagione e ho potuto solo guardarlo o copiare la TV. A volte mi piace guardare la versione televisiva perché puoi sentire l’emozione dal punto di vista dei tifosi e da come vedono la partita, quindi ero seduto lì come tifoso e come giocatore e capivo quanto fossimo vicini. .

Dopo quella sconfitta contro San Francisco, ho sentito tutte le emozioni attraversarmi il corpo, ma alla fine le ho incanalate nella motivazione.

Qual è stata la tua mentalità durante la stagione 2024?

Quando ho detto quelle parole “è iniziato”, sapevo come sarebbe stato tornare indietro e poi rifarlo, ma questa volta per arrivare in cima. Quindi durante l’offseason ero molto motivato e volevo uscire allo scoperto quest’anno e dimostrare che so di cosa siamo capaci come squadra e so di cosa sono capace come individuo.

Come squadra, a dire il vero, la sconfitta dei 49ers è stata più mentale che fisica. Ci sono molte emozioni, onde e slancio in un gioco di questa portata. Non puoi cadere in quella trappola. Devi solo essere lo stesso ragazzo, lo stesso battito cardiaco e mantenere la testa alta. Non lasciarti prendere dalle emozioni che accadono nel gioco e vai avanti. Qualunque cosa accada, è solo un altro gioco.

All’inizio di questa stagione, ho intervistato gli O-linemen e i ragazzi sia sul lato offensivo che su quello difensivo della palla per raccogliere le loro idee, come si sentivano al riguardo, cosa hanno fatto in offseason e ancora di più per i debuttanti e i nuovi giocatori. ragazzi, che stavano arrivando… Abbiamo capito che il momento in cui ci allacciamo i sottogola e stiamo per scendere in campo, adesso è nostro. Qualunque cosa sia accaduta in passato è quello che è, dobbiamo fare una dichiarazione ora.

Quando hai capito che questa squadra poteva essere speciale?

Ad essere onesti, fin dalla prima settimana di ritiro si poteva davvero dire che eravamo tutti più a nostro agio con il gioco offensivo. Fuori non pensavamo molto e poi eravamo tutti più vicini. I nostri rapporti sono diventati più forti con ragazzi esordienti l’anno scorso come David Montgomery, Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta e tutte le matricole e gli esordienti che sono arrivati. Adesso siamo davvero una fratellanza e sul lato difensivo del pallone si sono fatti vedere tutti.

Sewell e i Lions hanno gli occhi puntati sul titolo del Super Bowl. Michael Reaves/Getty Images

Perché ottenere il primo posto era così importante?

All’inizio della stagione ci siamo posti l’obiettivo di diventare il numero uno e abbiamo ripensato all’anno scorso, a ciò che abbiamo ottenuto. Vuoi sempre fare il passo successivo e quel livello successivo, quindi la cosa successiva era vincere di nuovo l’NFC North e ottenere il seme n. 1. 1.

L’allenatore Dan Campbell lo ha predicato durante tutto il campo su quanto fosse importante per noi e alla fine, qualunque cosa dica l’uomo, lo faremo. Quindi sapevamo solo che dovevamo vincere questa stagione per prepararci al successo il più possibile, e quella era la testa di serie.

Perché è stato importante sostenere Coach Campbell dopo la partita per il titolo NFC del 2023 tra le critiche alle sue scelte al quarto turno?

Alla fine, allenatori e giocatori, siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno è più alto dell’altro. Nessuno è su livelli diversi. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda con le stesse responsabilità, quindi quando Coach Campbell chiama alla fine della giornata, non è là fuori con noi. Noi giocatori dobbiamo far accadere le cose. Ecco perché siamo qui. Quindi continuare a farlo è solo una delle cose di cui dobbiamo essere responsabili a tutti i livelli.

Dopo essere stato nominato All-Pro per la seconda volta, ti sei preso del tempo per riflettere sul successo?

Anche con tutto il successo, a dire il vero, non ho riflettuto molto sulla stagione che abbiamo avuto. Sono bloccato fuori. Cerchiamo di arrivare fino in fondo. Una volta che ciò accadrà, mi siederò. Durante la stagione non mi sono concentrato affatto su riconoscimenti come All-Pro. Voglio tanto quel Super Bowl. Quindi è sicuramente un onore e sono davvero fortunato, ma ho deciso su una cosa.

Il placcaggio offensivo dei Lions Penea Sewell si prepara per la parte difensiva dei 49ers Nick Bosa. Matthew Huang/Icon Sportswire

Vedi i Lions vincere il Super Bowl?

Posso sicuramente vedere il Super Bowl. L’ho visto da quando ero al campo. Ed è solo un’idea di come appare ora e vedere come si svolge nel modo in cui eseguiamo le cose e qual è il piano di gioco per la settimana. Inizia dall’inizio della settimana, lo sappiamo come squadra quando entriamo, ci impegniamo e andiamo a fare quello che facciamo nei giorni di partita. Alla fine, quando Coach Campbell inizia ad analizzare quella foto, sono sincero con lui.

Come hai bilanciato il tempo libero con il primo round ed essere comunque pronto per l’azione?

Non mentirò, dopo aver ottenuto il primo posto nei primi due giorni e aver ricevuto il primo arrivederci, ho dato tutto alla mia famiglia. Stavo semplicemente bevendo a casa e poi ho pensato: “Okay, ci stiamo sentendo un po’ troppo a nostro agio adesso. Dobbiamo andare a fare qualcosa”.

Poi uscivamo, tornavamo con i bambini per andare in slitta o qualcosa del genere, poi tornavamo alla struttura per fare un paio di esercizi e poi tornavamo a casa a guardare un altro film. Era strano avere del tempo libero in quel periodo dell’anno, ma era bello. Era qualcosa a cui eravamo tutti nuovi. È stato divertente perché il mio compagno di squadra Christian Mahogany ha detto: “Allora, com’è la settimana del arrivederci? Abbiamo tutta la settimana libera o cosa?” e io dissi: “Fratello, non lo so. Sono sulla tua stessa barca. Questa è la prima volta”.

Avevamo bisogno di quel riposo. Soprattutto perché quest’anno ci siamo salutati anticipatamente. La prima settimana libera per i playoff ha sicuramente aiutato. Abbiamo avuto molti infortuni, quindi ci ha dato un po’ di tempo per far tornare freschi quei ragazzi, non solo fisicamente ma mentalmente.

Con i Lions in vantaggio sul campo di casa, c’è qualcosa che vorresti dire ai tifosi di Detroit?

Infine, per i fan di Detroit che partecipano alle partite dei playoff al Ford Field, sii te stesso. Sii Detroit. Quando parli, parla. Se sei solo rumoroso, sii rumoroso. Alla fine della giornata, è tutto ciò che voglio. Voglio che tutti vengano e si divertano. Sii te stesso. Non essere timido. Impazzire. Andrà bene. Metteremo la città di Detroit sulle nostre spalle!

C’è molto orgoglio in questa città. Anche quando perdevamo e adesso che vinciamo, te lo meriti. Stiamo solo cercando di incarnare ciò che sei e di affrontare ogni partita con Detroit sulle nostre spalle.