Penn State si aspetta Abdul Carter vs. Irlandese, ma chiamata al momento della partita

DANIA BEACH, Florida – La Penn State si aspetta che il difensivo americano Abdul Carter giochi contro Notre Dame nella semifinale dei College Football Playoff di giovedì al Capital One Orange Bowl, anche se l’allenatore James Franklin ha detto mercoledì che sarà una decisione presa durante la partita. .

Carter ha lasciato il Vrbo Fiesta Bowl contro il Boise State la scorsa settimana nel primo quarto con un apparente infortunio al braccio sinistro e non è tornato in partita. Il suo status giovedì è diventato una grande fonte di intrighi, qualcosa che Franklin ha riconosciuto quando gli è stato chiesto di Carter.

“Prevediamo che Abdul giocherà”, ha detto Franklin. “Sta facendo tutto quello che può per giocare. Il suo atteggiamento era fantastico. Viveva in palestra. Ma sarà una decisione di gioco e vedremo”.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Carter è stato nominato Big Ten Defensive Player of the Year e Defensive Lineman of the Year dopo aver totalizzato 11 licenziamenti, 21,5 contrasti per sconfitta, otto corse veloci del quarterback e 63 contrasti totali.

Ha pubblicato diversi messaggi sui social media con clip di Star Wars che alludevano al suo possibile ritorno. Nel suo ultimo post di lunedì, Carter ha scritto:Vendetta ST1X”, un riferimento alla sua maglia numero 11.

“Abdul ha fatto le cose nel modo giusto. Vuole giocare”, ha detto Franklin. “Ha postato molti messaggi criptici sui social media. Sto imparando da loro e dai nostri allenatori. Ma speriamo e ci aspettiamo che Abdul giochi e vedremo come va”.