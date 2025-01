Penn State WRs ficaram sem sack na derrota do Orange Bowl enquanto os custos de erros fatais disparam no jogo do campeonato nacional

Uma estatística em particular paira sobre a derrota na semifinal do Penn State College Football Playoff por 27-24 para Notre Dame: 0. Como em zero sacks de um wide receiver.

Tyler Warren sempre seria um fator importante no plano ofensivo do Nittany Lions para o Orange Bowl, e o tight end vencedor do prêmio Mackey teve seis recepções para 75 jardas e outras 21 jardas no solo. Mas a falta de criadores de jogo consistentes no wide receiver, especialmente em campo, tem sido um problema para a Penn State durante toda a temporada.

E agora essa estatística coloca os Leões de Nittany em companhia rara, senão indesejada: eles são a primeira academia fora de serviço nesta temporada a jogar uma partida sem que pelo menos um wide receiver receba um passe. A Marinha (quatro) e a Aeronáutica (uma) são as outras.

Essa unidade foi completamente reprimida contra os Fighting Irish. Os wide receivers foram alvejados cinco vezes. Quatro ficaram incompletos, sendo o outro a interceptação tardia de Allar para preparar o field goal irlandês.

Enquanto isso, Notre Dame contou com Jaden Greathouse e um touchdown de 54 jardas que mudou o jogo no quarto período. Com um defensor caído e outro para vencer, Greathouse rapidamente inverteu o campo e quebrou os tornozelos do safety do PSU Jayden Reed para deixar os irlandeses a um ponto extra de empatar no quarto período.

Em três jogos do College Football Playoff, o melhor recebedor da Penn State, Harrison Wallace III, registrou sete recepções para 85 jardas, boas o suficiente para 28 jardas por jogo. Omari Evans pegou uma bomba de touchdown de 38 jardas contra Boise State, mas foi detido sem receber contra SMU e Notre Dame. Todos os outros wide receivers do elenco se combinaram para uma recepção. Isso representa um total de 10 sacks de wide receivers durante os três maiores jogos da temporada da Penn State.

Para garantir, adicione o jogo do estado de Ohio (três recepções para 49 jardas dos recebedores). Wallace e Evans brilharam um pouco no Big Ten Championship Game, mas ainda assim foram apenas cinco recepções combinadas. Ter um ataque de passe construído inteiramente em torno do jogo de passes tight end e running back é uma situação inaceitável para a qualidade do programa que Franklin construiu no State College.

Nem sempre foi assim. Durante anos, os Nittany Lions produziram jogadores de alto calibre, de Chris Godwin a Jahan Dotson, de KJ Hamler a Parker Washington. Ninguém veio em seu lugar. KeAndre Lambert-Smith era um jogador sólido, mas foi transferido após a temporada de 2023, Washington se declarou para o Draft da NFL antes do esperado. Nenhum wide receiver na Penn State ultrapassou 1.000 jardas de recepção desde Dotson em 2021.

A Penn State tentou resolver a deficiência adicionando o ex-recruta nacional Julian Fleming, do estado de Ohio. Fleming nunca chutou 550 jardas em uma temporada e terminou com apenas 14 recepções para os Leões de Nittany. Eles estão igualmente decepcionantes no ciclo de 2025, adicionando o contribuidor rotativo Kyron Hudson da USC e transferindo Troy Devonte Ross. Ambos são classificados como três estrelas de nível médio no 247Sports Transfer Rankings: bons jogadores, não revolucionários.

Se a Penn State leva a sério a competição por títulos, ela precisa de mudanças nas regras do jogo. Auburn conseguiu os 10 melhores receptores Eric Singleton Jr. (Georgia Tech) e Horatio Fields (Wake Forest) do portal. A Texas A&M adquiriu KC Concepcion (NC State) e Micah Hudson (Texas Tech). A Penn State está tratando os wide receivers como um luxo. Em 2025, a falta deles é uma falha fatal.

É maior que a Penn State. A Geórgia deu um grande passo para trás depois que Ladd McConkey e Brock Bowers foram para a NFL. Oregon subiu para o primeiro lugar, atrás de Evan Stewart e Tez Johnson. Jeremiah Smith, do estado de Ohio, transformou os Buckeyes com sua produção.

No jogo de hoje, os wide receivers de elite podem mudar uma temporada. Washington conduziu o trio Rome Odunze, Jalen McMillan e Ja’Lynn Polk para a disputa do título no ano passado. Ja’Marr Chase e Justin Jefferson combinaram-se com Joe Burrow para uma temporada imbatível de 2019 na LSU. DeVonta Smith venceu um Heisman no Alabama em 2020 e depois ajudou a levar o Tide ao título.

Desde sua primeira aula de recrutamento, o técnico do Notre Dame, Marcus Freeman, fez do wide receiver uma prioridade. Tobias Merriweather foi um dos 100 melhores recrutas. Braylon James, Greathouse e Rico Flores eram craques talentosos em 2023. Quando a produção caiu, Notre Dame mudou de treinador de wide receivers. Foi muito importante. Quando você vê a velocidade da equipe Notre Dame competir com os melhores do esporte, é por isso.

Talvez a parte mais frustrante do fracasso seja a força que persiste no resto do elenco. A linha ofensiva da Penn State dominou Notre Dame. Os corredores jogaram bem. A defesa jogou com força, limitando os irlandeses a 2,8 jardas por carregamento. O coordenador ofensivo Andy Kotelnicki foi sensacional.

Penn State tinha um time campeão. Eles só tinham uma falha fatal.