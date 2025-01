Pep Guardiola diz que Kyle Walker pediu para deixar o Manchester City e espera continuar jogando no exterior

Depois de derrotar o Salford por 8 a 0 na Copa da Inglaterra, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou o motivo pelo qual o lateral-direito Kyle Walker não estava no time, dizendo que Walker havia pedido para deixar o clube para buscar oportunidades no exterior. Guardiola confirmou que já havia chegado uma oferta do Bayern de Munique por Walker, mas que não atendeu à avaliação que o clube fez dele.

Walker, agora com 34 anos, viu seu papel no City diminuir junto com o surgimento de Rico Lewis, mas isso não significa que ele não possa oferecer algo a outras equipes ao redor do mundo. Com o City, Walker venceu a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a SuperTaça Europeia, a FA Cup duas vezes, a Taça da Liga quatro vezes, a SuperTaça Inglesa duas vezes e a Premier League seis vezes. Esses tipos de vencedores não crescem em árvores.

“Há dois dias, Kyle pediu para explorar opções para jogar no exterior no final de sua carreira”, disse Guardiola. “Ele perguntou há dois dias após a viagem. O Bayern de Munique, acho que é um time, mas a oferta não era boa o suficiente, mas eu perguntei a ele e o clube perguntou: quão importante é isso? nestes anos, sem Kyle, é impossível.

“Conhecendo o que pensa, ele gostaria de explorar e ir para outro país para jogar nos últimos anos por vários motivos e, por esse motivo, prefiro jogar contra outros jogadores que pensam aqui.

Embora Guardiola tenha afirmado que Walker está apenas explorando e isso não significa que deixará o clube, isso parece o começo do fim. Com o City nem sequer a ocupar um lugar europeu nesta fase da temporada da Premier League, as coisas certamente não correram como planeado, mas isso também significa que uma pequena mudança não será uma coisa má.

Walker é um dos jogadores mais antigos atualmente no clube e esteve presente no sucesso de Guardiola, então uma possível saída é algo doloroso para os torcedores imaginarem, mas pode ajudar a elevar o ânimo do time na preparação. Há espaço para acréscimos em janeiro e, embora o título possa estar fora de alcance, o objetivo de garantir uma vaga na Liga dos Campeões está na mira do City. Se conseguirem mudar de forma e fazê-lo enquanto Walker tem a alegria de jogar em outro lugar, todas as partes poderão terminar esta temporada felizes.

Guardiola sempre foi um daqueles que não retém no clube jogadores que não querem estar lá e esta situação não é diferente.

“Talvez eu esteja errado, mas ainda estou bastante convencido de que não há uma única pessoa em nossos empregos, seja ele qual for, que não queira estar onde não pode atuar ou ser o que deseja. ser”, disse Guardiola.

Com a janela de transferências de janeiro aberta, qualquer mudança potencial pode acabar se desenvolvendo rapidamente.