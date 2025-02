Pep Guardiola identifica Florian Wirtz como um substituto para ‘sonho’ para Kevin de Bruyne: Relatório

A Internacional da Bélgica se tornará um agente livre no final desta temporada.

A estrela do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, é supostamente o sucessor de “Dream” de Pep Guardiola para Kevin de Bruyne no Manchester City.

De acordo com o Sport Bild, Guardiola está ansioso para reestruturar sua equipe, já que o contrato de Bruyne em Etihad expirará em 30 de junho. Vá para Wirtz como uma alternativa de longo prazo que pode orientar o centro do campo da cidade por muitos anos.

Guardiola gostaria de assinar Wirtz durante a janela de transferência de janeiro, mas Leverkusen deixou claro que uma transferência de meia temporada estava sem discussão. O alto preço de venda foi outro obstáculo significativo.

O ano de 21 anos está supostamente conversando com Leverkusen sobre uma extensão do contrato, apesar dos rumores sobre seu futuro. Com uma cláusula de lançamento de aproximadamente 125 milhões de euros (£ 104 milhões/US $ 130 milhões) que entraria em vigor no verão de 2026, o novo acordo proposto seria estendido até 2027 em vez de 2028.

✅ Pep Guardiola ainda quer Florian Wirtz (21) para Manchester City❇️ City já tentou obter Wirtz neste inverno ❇️ Wirtz está prestes a estender seu contrato em Leverkusen até 2028, mas uma cláusula de saída deve ser incluída para 2026 pic.twitter.com/puwdihqvpx – Christian Falk (@cfbayern) 11 de fevereiro de 2025

De acordo com sua crescente importância para a equipe, também prevê -se que seus salários aumentem de € 8 milhões (£ 6,6 milhões/US $ 8,28 milhões) anualmente para mais de € 10 milhões (£ 8,34 milhões/US $ 10,34 milhões).

No entanto, a Leverkusen está disposta a coletar neste verão por € 150 milhões (£ 125 milhões/US $ 155 milhões) se Wirtz decidir não estender seu contrato em vez de arrisá -lo por uma quantia menor.

Guardiola enfatizou que a aquisição de jovens jogadores de elite que pode apoiar a competitividade da cidade nos próximos quatro a cinco anos deve ser o principal objetivo da estratégia de recrutamento da equipe.

Como Wirtz é agora um dos jovens jogadores mais procurados do futebol europeu, principalmente depois de marcar seis gols em oito jogos de campeonato nesta temporada, essa idéia é uma opção fantástica para o seu perfil.

A Guardiola pode ter a grande oportunidade de adquirir sua adição ideal neste verão, já que o Leverkusen pode estar disposto a vender Wirtz. No entanto, não está claro se o City pagará os € 150 milhões astronômicos (£ 125 milhões/US $ 155 milhões) para substituir uma lenda moderna de Bruyne por um garoto de 21 anos que ainda está sendo desenvolvido.

