Pep Guardiola: il Manchester City ha un’ultima possibilità per evitare l’uscita dall’UCL

Pep Guardiola ha detto che il Manchester City ha una “ultima possibilità” per salvare la propria stagione in Champions League dopo che la sconfitta per 4-2 in casa del Paris Saint-Germain ha lasciato i campioni d’Europa del 2023 di fronte a un’umiliante uscita anticipata dalla competizione.

Nonostante si portasse in vantaggio per 2-0 all’inizio del secondo tempo con gol Jack Grealish E Erling HaalandIl City ha ceduto il proprio vantaggio e ha finito per perdere in modo convincente al Parc des Princes.

La sconfitta significa che il City dovrà ora battere il Club Brugge all’Etihad mercoledì prossimo per raggiungere gli spareggi. Qualsiasi risultato inferiore a una vittoria vedrà il City retrocedere.

Ma dopo aver visto la sua squadra sconfitta dal PSG, Guardiola non si è lamentato del risultato o del destino del City.

“Abbiamo un’ultima possibilità contro il Club Brugge e se non la cogliamo è perché non la meritiamo”, ha detto Guardiola ai giornalisti. “Dobbiamo recuperare nella prossima partita contro il Chelsea e andare avanti.

Dopo aver battuto in precedenza il Manchester City, la squadra di Pep Guardiola sta vivendo una stagione difficile. David Ramos – UEFA/UEFA tramite Getty Images

“Loro (il PSG) sono stati migliori stasera. Congratulazioni al PSG e accettalo. Le leggi del calcio sono così: quanto sono stati intensi e aggressivi nelle posizioni chiave. Devi recuperare i giocatori e fare meglio.

“I loro giocatori hanno sofferto ed erano migliori. Loro erano migliori nei duelli e noi abbiamo trovato il nostro momento sullo 0:2 in porta, ma loro hanno avuto due occasioni chiare nel primo tempo”.

Il City ha ceduto una posizione vincente per la nona volta in questa stagione e la sconfitta è stata la terza sconfitta esterna consecutiva in Champions League, essendo rimasto imbattuto per 12 partite nella competizione.

E Guardiola ha detto che secondo lui la sconfitta del City è dovuta all’incapacità di dominare il gioco a centrocampo contro un’energica unità del PSG.

“Quando avevano la palla, sono caduti, ma noi abbiamo causato problemi”, ha detto Guardiola. “Non potevamo giocare dopo 2:0 e soprattutto 1:2. Devi giocare con la palla e loro sono stati migliori.

“Avevano un mediano in più con un falso nove ed è stata dura. Sono stati migliori. Avevano un giocatore in più al centro e ci aspettavamo di essere più aggressivi. Ma sono tornati indietro e hanno pressato davvero bene”. e non siamo riusciti a connetterci con Bernard (Silva) e Kova (.Matej Kovačič) non era possibile o non andava bene e non abbiamo potuto portare a termine il processo.”

Guardiola ha detto che il Manchester City non può “eguagliare” il PSG nella partita di transizione.

“Dovevamo difendere con la palla e non è una bella partita da giocare”, ha detto. “Il PSG ha giocato meglio nelle sue partite e non è riuscito a vincere. Oggi ce l’ha fatta. Nei grandi palcoscenici, nelle grandi squadre, facciamo fatica. Dobbiamo accettarlo. Recuperare e andare al Chelsea. Dobbiamo rinnovare il nostro gioco”. “