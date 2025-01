Pep Guardiola: Kyle Walker vuole esplorare la mossa del Manchester City

Lo ha rivelato Pep Guardiola Kyle Walker ha chiesto di lasciare il Manchester City.

Il difensore inglese è stato escluso dalla rosa per la vittoria per 8-0 della League Two FA Cup sul Salford City sabato.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Alla domanda dopo la partita sul motivo dell’omissione di Walker, Guardiola ha spiegato che Walker aveva chiesto al direttore del City Football Club Txiki Begiristain giovedì di permettergli di trasferirsi in “un altro paese” nella finestra di gennaio.

“Non è facile per me dirlo perché dovrei dirglielo, ma non è qui, quindi due giorni fa Kyle ha chiesto di esplorare la possibilità di giocare all’estero a fine carriera”, ha detto Guardiola in una conferenza stampa.

“Era il nostro difensore destro, ci ha dato qualcosa che non avevamo, ma ora nella sua mente per tanti motivi vorrebbe esplorare e andare in un altro paese per giocare i suoi ultimi anni. Per questo motivo preferisco giocare altri giocatori che hanno la mente qui, è andato a Txiki Ha chiesto un sondaggio, questo non significa che accadrà perché non si sa mai quale sia la situazione.’

Walker era vicino a lasciare l’Etihad nel 2023 quando il Bayern Monaco gli offrì un contratto biennale. Si convinse a restare dopo una cena privata con Guardiola e successivamente firmò un nuovo contratto triennale e divenne capitano del club.

Kyle Walker non gioca tutti i 90 minuti con il Manchester City dalla sconfitta per 2-1 contro i rivali del Manchester United il 15 dicembre. Carl Recine/Getty Images

L’interesse dell’Arabia Saudita è venuto meno la scorsa estate, ma un brutto inizio di stagione con il City ha visto il 34enne, arrivato dal Tottenham nel 2017, perdere il suo posto da titolare regolare.

“Ha chiesto (di andarsene) due anni fa dopo il triplete”, ha detto Guardiola. “Il Bayern lo voleva ma l’offerta non era abbastanza buona e il club gli ha detto quanto fosse importante. Non riusciamo a capire il successo che abbiamo avuto in questi anni senza Kyle. È impossibile”.

“Lo apprezzo molto perché sono più che grato perché (qui) sono passati molti anni per noi. Alla sua prima stagione qui, abbiamo iniziato a vincere, vincere, vincere, vincere, vincere.”

“Era importante per la nazionale e importante per la nostra squadra, ma ha detto: ‘Voglio esplorarlo, con la mente e il cuore, e voglio esplorarlo’. Non so cosa succederà”.