Pep Guardiola Man City intratterrà divertimento nel canto “licenziato” nella vittoria della FA Cup

Pep Guardiola ha scherzato sul fatto che la vittoria della FA Cup di Manchester City a Leyton ha salvato il suo lavoro.

La città ha affrontato uno dei grandi shock nella storia della competizione perché la squadra di League ha guidato durante una pausa e Stefan Ortega Possiedi un goal quando lo splendido sciopero di 45 yard Jamie Donaly ha colpito l’attaccamento e poi il portiere della città la sua schiena.

L’altra metà degli obiettivi da Abdukodir Khusanov E Kevin de Bruyne Si è assicurato la vittoria del 2-1 per salvare la città e i Guardole che hanno affrontato cantare per il loro futuro dai fan di Gleeful Orient allo stadio del Gruppo Gauhan.

Alla domanda su quanto gli piacesse l’atmosfera, il boss della città disse: “Quando dicono:” Verrai rilasciato al mattino “, non molto.

Il lato di Manchester City Pep Guardiola è passato al quinto round della FA Cup di sabato. Justin Tallis/AFP tramite Getty Images

“Ma in questo momento è una routine in tutti gli stadi, ma con questo risultato penso che il mio presidente non mi butterà via domani.

“È stato davvero bello. Non so se in League One, in ogni partita la vibrazione è così, ma è davvero buono. che in una medicazione normale.

“Non ci siamo riscaldati all’età di 16, 17, 18 anni e non siamo andati a Wembley. Siamo nati in questi spogliatoi. Soprattutto quando giochi nelle divisioni inferiori, mi piace il modo in cui la squadra si comporta, perché quante sorprese sei nella Coppa d’Inghilterra, nella lunga storia di questa competizione? “

City sta affrontando il Real Madrid nel knockout della campionato knockout di martedì i primi playoff della gamba ed evitando quello che sarebbe un altro enorme sciopero di Guardiole dopo la caduta di 15 punti dalla Lega del Primo Ministro.

“Ora, ovviamente, la nostra posizione è un po ‘instabile emotivamente, abbiamo molte lesioni, quindi navigare questo risultato mi rende così orgoglioso e così felice”, ha aggiunto Guardiola.

La città ha consegnato il debutto di due delle sue firme di gennaio Nicolas Gonzalez E Vitor Reis. Dopo 22 minuti, Gonzalez è stato costretto a essere ferito, il cui Guardiola ha ammesso di non essere sicuro, mentre Reis è stato ritirato per motivi tattici per motivi tattici.