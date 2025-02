O meio -campista espanhol está além do resto da temporada.

Pep Guardiola tentará recrutar Nico González, um meio -campista que avaliou em 50 milhões de libras, depois de não fazê -lo duas vezes quando ainda era jogador da academia.

Com Rodri do lado de fora, possivelmente durante o resto da temporada, o Porto Star foi promovido como candidato a cuidar da posição do Manchester City. No entanto, o lado da PEP terá que pagar o melhor preço do meio -campista espanhol.

Até que sua cláusula de compra de £ 50,15 milhões seja ativada, a equipe portuguesa portuguesa sustenta que não venderá seu principal ativo.

Eles também querem a maior parte do dinheiro pago com antecedência, pois o Barcelona receberá uma taxa de vendas de 40% pelo jogador que vendeu por cerca de £ 7 milhões em 2023.

Depois de transferir o brasileiro Galen para a equipe da Saudi Pro League Al-Ahli por 45 milhões de libras, o Porto está em uma sólida posição de negociação.

Embora Guardiola tenha admirado González há muito tempo. Tradicionalmente, reluta -se em gastar enormes somas de dinheiro para substituir Rodri, o vencedor do Ballon d’Or. Isso ocorre porque acredita que dois médios que têm um desperdício de talento. Mas Pep não vai deixar sair com o seu pela terceira vez.

Nico entrou em cena em Barcelona, ​​onde se estabeleceu como meio -campista promissor, mas os catalães sofreram problemas financeiros e decidiram aproveitar o jogador.

Quando seu pai se juntou à equipe da sala de trás da Guardiola em 2016, ele foi incentivado a se juntar à Academia da Cidade quando jovem, mas decidiu jogar pelo Barcelona. Em 2018, ele rejeitou a oportunidade de jogar pelo City pela segunda vez.

Depois de adquirir Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Omar Marmous, o City gastou mais de 173 milhões nessa janela.

Hoje à noite, o City sofreu outro revés quando sua viagem aos Emirados para jogar contra o Arsenal terminou com uma derrota por 5-1. Os campeões da Premier League estão 15 pontos atrás da mesa do Liverpool, na quarta posição em geral.

