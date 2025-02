Pepe revela que Cristiano Ronaldo passou a noite inteira no hospital com ele quando sofreu ferimentos graves na cabeça no Real Madrid

Cristiano Ronaldo passou a noite toda com Pepe no hospital depois de sofrer uma lesão catastrófica, revelou a ex -estrela do Real Madrid.

No auge de suas corridas, o casal trabalhou por oito anos no Real Madrid. Além de desfrutar de mais de duas décadas para jogar juntos para a seleção portuguesa, eles se aproximaram como resultado.

Ronaldo foi além do que era necessário para ajudar ele e sua família, e o Pepe aposentado falou recentemente sobre isso.

O zagueiro foi enviado ao hospital com um grave lesão na cabeça depois de colidir com o goleiro Iker Casillas durante uma partida de 2012 contra o Valencia.

Seu companheiro de equipe, que permaneceu com sua família o tempo todo, o observou e o ajudou durante toda a noite. Pepe disse ao rádio português Radio Radio:

“Olha, eu tenho um momento com Cris que nunca deixará minha memória. Embora tenha perdido minha memória, perdi uma parte desse jogo. Foi no primeiro jogo do campeonato contra o Valência. Iker me bateu, abri minha cabeça e fui ao hospital.

“Eu ainda joguei no jogo (antes disso). Eu tinha cinco minutos, cheguei depois de meio período e é tudo, desde então me lembro de qualquer outra coisa. Lembro que quando acordei no dia seguinte no hospital, ainda usava meu kit do Real Madrid amarrado na cama.

“Então, fui perguntar à minha família o que havia acontecido, minha esposa, que foi cinco dias depois de ter minha filha mais velha, Angeli, e nas notícias que vi que Cris estava lá no hospital!

“E eu nem percebi! E então, é claro, minha mãe estava lá, também preocupada porque eu vim ver o nascimento da minha filha, minha mãe e meu pai. Cris estava lá praticamente a noite toda com minha família. Não comigo, com minha família, porque eu estava na sala.