Per l’attaccante del Man Utd correranno Milan e Dortmund

Rashford in prestito presto?





Milan e Borussia Dortmund sono interessate a un attaccante del Manchester United Marco Rashford in prestito quest’inverno, secondo The Athletic.



Il nazionale inglese è considerato in eccedenza rispetto ai requisiti sotto il suo allenatore Ruben Amorim. Non è apparso in nessuna delle sei partite precedenti in tutte le competizioni.

Amorim non ha alcun interesse per l’attaccante nella scelta della giornata. È preoccupato per la sua educazione e il suo atteggiamento. Il rapporto di Rashford con lui è irreparabile.

Si prevede che il laureato dei Red Devils lascerà il posto al club e i rapporti affermano che Milan e Dortmund stanno esplorando accordi di prestito per il 27enne questo mese.

Tuttavia, un accordo sarebbe condizionato al fatto che lo United compensi il suo stipendio. Il club potrebbe dover pagare la metà dello stipendio settimanale di £ 320.000 durante il periodo del prestito.

Rashford ha aperto la porta ad un’uscita temporanea per il resto della stagione. C’è qualche interesse da parte della Premier League, ma lo United preferirebbe prestarlo all’estero.