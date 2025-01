Per molte delle aspiranti alla Coppa del Mondo dell’USMNT, il test del 2026 inizia adesso

Doug McIntyre Reporter di calcio

FORT LAUDERDALE, Florida. – Al di fuori delle grandi competizioni come la Coppa del Mondo, è molto raro che gli allenatori delle nazionali possano concedersi il lusso di diverse settimane di ritiro con i propri giocatori. Anche allora, non sempre accade; Le squadre che gareggiano nella finale di calcio del 2022 hanno avuto solo pochi allenamenti per prepararsi ad alcune delle partite più importanti della loro vita. Il torneo è stato programmato nel bel mezzo della stagione europea per evitare le temperature torride dell’estate del Qatar.

E se il boss americano Mauricio Pochettino fosse senza la stragrande maggioranza dei suoi migliori giocatori questo mese? Lavorare con la squadra MLS dell’USMNT per 16 giorni a gennaio è un’opportunità, sia per Pochettino che per le sue aspiranti alla Coppa del Mondo 2026, i quali vorranno restare quando i titolari torneranno dagli impegni con il club tra due mesi. .

Nessuno di loro può permettersi di rilassarsi.

“Lo prendiamo molto sul serio, anche se non è nel calendario FIFA”, ha detto Pochettino di questo campo e delle prime due partite della sua squadra del 2025, a partire dall’amichevole di sabato qui contro il Venezuela (calcio d’inizio alle 15:00 ET). “È importante per noi perché vogliamo aggiungere più giocatori per competere per un posto nella squadra nazionale.”

Mancano ormai solo 17 mesi alla prossima Coppa del Mondo, ospitata dagli Stati Uniti e dai vicini nordamericani Canada e Messico. La FIFA non ha annunciato le dimensioni del roster del 2026, ma è possibile che ciascuna nazione partecipante avrà solo 23 posti. La competizione per i posti nella graduatoria finale è spietata. Pochettino ha ribadito venerdì che darà ai giocatori della MLS tutte le possibilità di dimostrare che meritano di essere inclusi nella coorte europea del programma.

“Penso che ci dia molta fiducia perché sappiamo che siamo tutti dentro”, ha detto il 24enne attaccante del Charlotte FC Patrick Agyemang, che ha segnato 10 gol in MLS nel 2024 ed è uno dei nove giocatori che sperano di raggiungere l’USMNT. debutto. “Non si basa solo su chi gioca dove”.

Nell’ultima settimana Pochettino ha iniziato a conoscere i nuovi arrivati ​​dentro e fuori dal campo. Mentre i primi giorni del campo riguardavano più il rimettersi in forma dopo la lunga offseason della MLS, questa settimana è diventato più calcio. Nonostante la lunga pausa, “i tocchi sono ancora lì”, ha detto il regista del Real Salt Lake Diego Luna. “Tutti qui hanno talento.” Pochettino ha detto che la sessione di venerdì è stata la migliore finora per la squadra.

“Il livello”, ha detto l’ex tecnico di Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, “è molto buono”.

Tuttavia, le performance nella pratica non possono rivelare molto.

La gara di sabato e un’altra esibizione la prossima settimana, Orlando vs. Il Costa Rica dirà di più allo staff tecnico.

“Dopo queste due partite – ha detto Pochettino – abbiamo un’idea migliore, un’idea più chiara delle capacità di questi giovani”.

Ma non si tratta dei giovani. I veterani della Coppa del Mondo Shaq Moore, Tim Ream e Walker Zimmerman devono dimostrare di appartenere ancora. L’ex portiere del Manchester City Zack Steffen è alla ricerca della sua prima apparizione negli Stati Uniti in quasi tre anni. L’esperienza dei veterani potrebbe rivelarsi preziosa nella partita di sabato al Chase Stadium dell’Inter Miami, alla quale dovrebbero partecipare migliaia di espatriati venezuelani che ora chiamano casa il sud della Florida.

Sul campo prende forma un ambiente potenzialmente ostile sugli spalti Inclinato.

“Storicamente, le squadre sudamericane sono fisiche, lottano su ogni pallone”, era il rapporto dello scouting di Moore. “Ci aspettiamo una partita intensa e dobbiamo eguagliarla o addirittura superarla per ottenere un buon risultato.

“Speriamo”, ha aggiunto il terzino nato a Fort Lauderdale, “che avremo anche tifosi americani qui”.

Qualunque siano le sfide, la posta in gioco per i giocatori di questa nazionale è evidente.

“I giocatori sono motivatissimi nel dimostrare che possono far parte della squadra”, ha detto Pochettino. “Vogliono tutti far parte della Coppa del Mondo.”

“Ovviamente sappiamo che è all’orizzonte”, ha detto Steffen, che è stato sorprendentemente escluso dal roster del 2022 sotto l’ex allenatore dell’USMNT Gregg Berhalter.

“Questi prossimi giochi saranno un grande test per noi”, ha detto Luna delle due gare di questo mese. “Dopodiché, vedi di più dove ti trovi e dove ti adatti.”

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .

