Perché Ben Johnson si impegna con i Bears, Caleb Williams: “È senza paura”

Carmen Vitali Reporter della NFL

CHICAGO — È una nuova era alla Halas Hall.

I Chicago Bears hanno assunto come capo allenatore l’ex coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, il candidato più ambito sul mercato.

Si sono mossi velocemente e hanno speso un sacco di soldi per prenderlo.

“Sappiamo che ottieni quello per cui paghi”, ha detto il presidente della squadra Kevin Warren.

Secondo il direttore generale Ryan Poles, Johnson è sempre stato il loro miglior candidato.

E Chicago era il luogo in cui Johnson voleva essere.

Il quarterback Caleb Williams è stato un motivo importante per questo.

Johnson segue i Bears ormai da un po’ di tempo, se non altro perché condividono la stessa divisione, la divisione più ristretta, l’NFC North. Johnson è noto per vedere il meglio nelle persone e tirarne fuori il meglio, come dimostrato dalle ultime stagioni a Detroit, e ha visto qualcosa con i Bears.

“Per anni, mi sono sentito come se questo posto fosse un gigante addormentato”, ha detto Johnson mercoledì durante la sua cerimonia di insediamento. “A dire il vero, ero più preoccupato per i Chicago Bears che per qualsiasi altra squadra della divisione.”

Certo, il ruggito dei Bears nella preseason finì per essere più forte del loro vero morso. La squadra ha vinto solo cinque partite. Hanno subito una serie di 10 sconfitte consecutive, perdendo due volte contro i Johnson’s Lions in quell’arco di tempo.

Nonostante tutto ciò, Williams ha vissuto una delle migliori stagioni statistiche di sempre per un quarterback dei Bears, passando per 3.541 yard e 20 touchdown contro appena sei intercettazioni.

Il compito di Johnson ora è sfruttare questo potenziale e trarne una vera produzione.

A Williams è stato chiesto cosa pensava che Johnson potesse sbloccare in lui e nel suo gioco.

La sua risposta?

“Segna una quantità folle di punti”, ha detto il 23enne QB.

Quest’anno l’attacco di Johnson ha registrato una media di 33,2 punti a partita. È stato il punteggio più alto del campionato. I Lions ottennero il record di 15 vittorie in franchigia e si assicurarono la testa di serie nella NFC. Non è finita come nessuno si aspettava, con una sconfitta contro i Washington Commanders nel turno di divisione, ma l’offesa di Johnson ha innegabilmente dato i suoi frutti.

Per quanto innovativo sia noto per essere Johnson con le sue acrobazie e i suoi look esotici, trae molta ispirazione dall’allenatore della NFL di lunga data della vecchia scuola (ed ex coordinatore dei Chicago Bears dall’inizio degli anni 2000) John Shoop: “Fai sembrare le stesse cose diverse e far sembrare le cose diverse uguali.”

È un maestro nella trasformazione, a volte settimanale. Questo inizio a Chicago non fa eccezione.

Anche se Johnson sarà capo allenatore per la prima volta, giocherà giochi offensivi. Con le sue stesse parole, Johnson ha detto che calibra questo attacco pensando alla Williams.

“Non assomiglia a Detroit”, ha detto semplicemente Johnson. “Abbiamo un gruppo di personale completamente diverso.”

Tom Brady è i Bears che assumono Ben Johnson

Così comincia. Il piano di Johnson, ripreso poi anche dai polacchi, è quello di “ridurre questa cosa fino alle fondamenta” e ricostruirla, cominciando innanzitutto dalla Williams e dai pezzi che lo circondano. Alcune di quelle canzoni erano lì, con DJ Moore seduto accanto a una Williams in giacca di pelle in prima fila, e il ricevitore largo Rome Odunze e il tight end Cole Kmet seduti dall’altra parte di Moore. Ognuno di loro veniva anche da posti diversi per essere lì. Moore era appena scappato dalla fredda Chicago per portare la sua famiglia in un parco a tema Disney. Williams era stato in Florida. Ma lì stavano tutti ascoltando il loro nuovo allenatore.

Non era la prima volta che Williams parlava con Johnson. Il QB ha ricevuto una chiamata dai polacchi, Warren e dal proprietario George McCaskey mentre guidava in autostrada per informarlo del contratto di locazione. Williams era così eccitato che ha urlato proprio lì nella sua macchina. Il ragazzo che Williams stava cercando in campo dopo entrambe le partite giocate dai Bears contro i Lions era ora al suo fianco.

Johnson allungò la mano subito dopo e si tuffarono all’interno.

“Abbiamo parlato di struttura”, ha detto Williams. “È un ragazzo senza fronzoli, ma mi supporta sempre e mi sostiene.”

Hanno parlato di mantenersi reciprocamente responsabili e sulla stessa lunghezza d’onda. Hanno parlato di responsabilizzare la squadra. Hanno parlato anche del fuoco competitivo che ognuno di loro ha tanto.

“Questa è una delle cose principali: chi vuole vincere”, ha detto Williams. “È una questione di responsabilità, di essere in grado di portare disciplina, come ha detto lì sul podio, se i ragazzi non sono in linea, non solo con lui e cose del genere, ma con la squadra, e tu lo sei. Se non fai le cose giuste, devi essere criticato da tutta la squadra. Ciò dimostra la responsabilità che mostra la disciplina di cui ha parlato lì e la coerenza di essa durante la sua lunga carriera qui e la nostra carriera qui. sarà importante.”

Danny Parkins analizza il futuro dei Bears sotto Ben Johnson

In un ambiente separato, lontano dalla vista di Williams, ho chiesto a Johnson cosa vedesse di così unico nella scelta numero 1 del Draft 2024. Ciò che gli ha fatto credere così fortemente nella Williams da arrivare ai Bears.

“Penso che la sua capacità di inserire la palla in finestre strette sia rara”, ha detto Johnson a FOX Sports. “È impavido in quella posizione. Ha così tanta fiducia che non solo può buttare fuori i numeri, ma c’è anche molto da fare tra i numeri.

“Ciò che mi entusiasma come allenatore e ciò che sfiderò a fare il nostro staff tecnico è identificare i punti deboli del loro gioco su cui possiamo lavorare ed evidenziare. Qualcosa di cui ho fatto parte in passato e che porta con sé da qui in poi è che ogni ragazzo ha un piano individuale su come, cosa mettere su nastro, come possiamo ottenere meglio certi elementi da lui, ed è per questo che sto lavorando con Caleb proprio ora.

“Se lo sappia o no, non lo so.”

Johnson fece una pausa e sorrise:

– Lo scoprirà quando arriverà in primavera, ma ci saranno elementi nel gioco su cui ci concentreremo davvero per migliorare.

Johnson vuole che i suoi quarterback vedano il gioco attraverso gli occhi di chi chiama. Vuole dare potere alle persone e ai giocatori intorno a lui, proprio come ha visto fare l’allenatore dei Lions Dan Campbell a Detroit.

E anche se può sembrare vago, Johnson ha fornito un esempio molto concreto durante la sua intervista su Zoom con il comitato assunzioni dei Bears.

Lo hanno messo in una situazione apparentemente di fine gioco. Sullo schermo, hanno dato a Johnson il punteggio, il tempo rimanente e lo scenario del gioco, e lo hanno messo in discussione riguardo al suo processo di pensiero, cosa dirà al quarterback, quali sarebbero le sue giocate.

“L’ho davvero apprezzato”, ha detto. “È un piano offensivo ben congegnato in modo che l’allenatore e i coordinatori siano tutti sulla stessa lunghezza d’onda in quelle situazioni. Devono essere praticati presto. Il quarterback deve essere trattato come un allenatore in quelle situazioni. … Lui Dobbiamo davvero essere in sintonia anche con l’allenatore e con ciò che stiamo pensando e ciò che stiamo cercando di realizzare. “

Devi trattare il quarterback come un allenatore.

Williams ha chiaramente tutti gli strumenti. La Johnson, insieme ai suoi numerosi corteggiatori, non sarebbe a Chicago se non fosse stato per lui. Ora è compito di Johnson dare istruzioni a lui e all’intera squadra.

È una nuova era alla Halas Hall. Almeno questo è ciò che sperano ora gli orsi di Ben Johnson.

Carmen Vitali è una reporter della NFL per FOX Sports. Carmen ha già fatto tappa a The Draft Network e The Draft Network Bucanieri di Tampa Bay . Ha trascorso sei stagioni con i Bucs, incluso il 2020, aggiungendo il titolo di campione del Super Bowl (e partecipante alla parata in barca) al suo curriculum. Puoi seguire Carmen su Twitter all’indirizzo @CarmieV .

