Perché Eli Manning non ha fatto un taglio per la classe 2025 Hof

Eli Manning dovrà aspettare almeno un altro anno per entrare nella Hall of Fame del calcio.

Il leggendario quarterback New York Giants non ha tagliato per la classe 2025 nel suo primo anno. Manning era uno dei 15 finalisti che erano considerati questo onore. Dopo una “discussione intensiva” sulla sua candidatura, non ha tagliato per le finali 10.

Il gruppo Four, che sarà lanciato quest’estate a Canton, non includeva il quarterback. Invece, il pacchetto angolo Eric Allen, il Linman difensivo Jared Allen, l’estremità fissa delle porte di Antonio e l’ampio ricevitore Sterling Sharpe.

Il caso di Manning era complicato. Ha due incredibili piste da gioco, due vittorie del Super Bowl sul New England Patriots e due MVP Super Bowl. Ci sono anche alcune orribili statistiche che includono i primi 10 migliori in passivi (57 023) e touchdown (366) quando è partito dopo la stagione della NFL nel 2019 e un incredibile record di durata-.

Il più grande ostacolo, secondo alcuni elettori nella stanza, era che Manning non è mai stato nella discussione come miglior giocatore nella sua posizione per la sua carriera. Ha avuto i momenti della Hall of Fame – incluso il rovesciamento di Bill Belichick e Tom Brady sulla scena più grande – ma non necessariamente altrimenti la carriera della Hall of Fame in modo diverso.

“Nell’interesse della piena trasparenza, ho votato per El Manning e ho parlato per lui durante il nostro incontro. Credo che Manning abbia sconfitto i patrioti nel Super Bowl due volte con due dischi e sempre chiamato il Super Bowl MVP, insieme SV insieme all’essere 11. Fame Gary Myers.

“Per essere selezionati in futuro, gli elettori devono aggirare che Manning non è mai stato per tutta la stagione MVP e rendersi conto che ha giocato quando questi luoghi non erano così disponibili nell’era con Tom Brady, Peyton Manning e Drew Brees. “

Myers ha continuato a dire: “Il record di Eli era solo 0,500, ma Dan Fouts era solo due partite su 0,500 e Warren Moon era solo una partita sopra 0,500, ma non è nemmeno arrivato al Super Bowl. In effetti, Moon non è mai entrato nella conferenza del campionato.

Manning ha suonato nella stessa era di suo fratello Peyton, così come Brady, Brees, Brett Favre, Aaron Rodgers e molti altri. Era una selezione di quattro volte per la ciotola, ma mai prolungata. Come Tony Romo, Cam Newton e Carson Palmer, durante la carriera di Manning nel 2004-19, adiacenti ad almeno un All-For-Nod.

L’immagine completa lo ha lasciato all’esterno di un round durante la Hall of Fame.

La decisione ha anche avuto più di alcune teste tremanti.

“Per me, Eli è stato assolutamente il primo ragazzo”, ha detto il giornalista ESPN e il elettore della Hall of Fame Sal Paolantonio. “La sua candidatura è stata una discussione energica – ha un grande sostegno per arrivare a Canton, si spera prima.”

“Credo certamente che se lo meriti sulla base di ciò che ha raggiunto”, ha detto Peyton Manning all’inizio della settimana al podcast “Adam Schefter”. “Per battere i patrioti una volta, okay, forse. Ma per sconfiggerli due volte, compresa la loro squadra imbattuta, chiedi (Bill) Belichick come si sentono. Penso che sia abbastanza chiaro. Spero di farlo ma quando è il momento giusto “

Questo certamente non significa che alla fine Manning non lo farà. In effetti, alcuni elettori nella stanza credono che il suo tempo arriverà, probabilmente prima che dopo. Questo potrebbe essere l’anno successivo in cui giocatori come Brees, il quarterback dei colleghi Philip Rivers, l’ampio ricevitore Larry Fitzgerald e la fine stretta di Jason Witten si uniscono al gruppo di possibili induttori.

Ci sono molti fattori riguardanti se il giocatore sia il primo induttore del primo voto se non se merita di creare una Hall of Fame. Una competizione che svolge anche un ruolo in un anno particolare. Vengono selezionati solo da quattro a otto membri ogni anno, quindi c’è un valore marginale, e talvolta ci sono anche logjam degli anni precedenti da risolvere. In questo caso, le restanti speranze di un ampio ricevitore e il Linman offensivo hanno contribuito al primo timer come Manning è una vittima.

Editori birichini

Manning non è la prima straordinaria stella della NFL a omettere di essere il primo voto di voto. L’ex gigante gigante Michael Strahan, leader di una stagione della NFL quando si è ritirato, non è arrivato fino al secondo tentativo nel 2014. Aspetta.

Forse il confronto più vicino con il Manning per la Hall of Fame a causa della sua combinazione di Super Bowl e istanza statistica, l’ex quarterback dei Raiders Ken Stable, è stato colpito nel 2016. Era come scegliere un comitato dopo anni di consegna.

Belichick, che diventerà anche ammissibile per la prima volta per la sala calcistica professionale del primo anno il prossimo anno, ha introdotto un atteggiamento nei confronti della candidatura di Eli Manning nell’ultima stagione durante una performance a Manningcast il “lunedì sera del calcio”.

“Eli, non stai così bene nella felpa, ma sembrerai fantastico in una giacca d’oro”, ha detto Belichick. “Sono sicuro che accadrà e te lo meriti così tanto.”

Gli elettori non erano d’accordo, almeno per la classe ’25.