Perché i Jacksonville Jaguars hanno licenziato l’allenatore Doug Pederson

Jacksonville, Florida – I Jacksonville Jaguars (4-13) hanno licenziato lunedì l’allenatore Doug Pederson, lasciando il proprietario Shad Khan alla ricerca del suo sesto allenatore da quando ha acquistato la squadra nel novembre 2011.

Pederson, che ha vinto un Super Bowl come capo allenatore dei Philadelphia Eagles, è stato ingaggiato nel gennaio 2022. Nella sua prima stagione, Pederson ha portato i Jaguars a un record di 9-8, al titolo AFC South e alla vittoria nei playoff. Nel 2023, i Jaguars andarono di nuovo 9–8, ma persero i playoff. Khan si aspettava di tornare nella postseason nel 2024, ma le cose andarono rapidamente in pezzi quando i Jaguars iniziarono la stagione 0-4.

Lungo il percorso, ci furono perdite imbarazzanti contro Chicago Bears, Las Vegas Raiders, New York Jets, Buffalo Bills e Detroit Lions (il margine di 46 punti fu il peggiore nella storia della franchigia). Quattro delle vittorie dei Jaguars sono arrivate contro squadre senza vittorie.

I Jaguars avevano la peggiore difesa nei passaggi del campionato con 257,4 yard a partita. L’attacco è stato devastato dagli infortuni – nessuno più grande del quarterback Trevor Lawrence ha saltato sette partite per un infortunio alla spalla e una commozione cerebrale – e ha faticato a trovare coerenza. Pederson non è stato in grado di trovare risposte nonostante la squadra abbia speso molto in free agent in offseason.

Ecco di più dal reporter di ESPN Jaguars Michael DiRocco, dal reporter nazionale della NFL Jeremey Fowler e dall’analista di draft della NFL Matt Miller sul motivo per cui i Jaguars hanno abbandonato Pederson e cosa c’è in serbo per i Jaguars in questa stagione. — Michael Di Rocco

Doug Pederson è stato licenziato lunedì dai Jacksonville Jaguars dopo una stagione 4-13. Foto di Jeffrey Brown/Icona Sportswire

Perché Pederson non è riuscito a risolvere i problemi dei Jaguars?

Ad un certo punto, nel novembre 2023, i Jaguars erano 8-3 e in lizza per il titolo di testa di serie numero 1 nella AFC. Non solo hanno mancato i playoff quella stagione, ma da allora sono andati 5-18, con le uniche vittorie ottenute contro Carolina Panthers (2023), Indianapolis Colts, Tennessee Titans (due volte) e New England Patriots. Nessuna di queste squadre aveva un record di vittorie.

Pederson non aveva le risposte per far tornare indietro la nave.

Secondo ESPN Research, i Jaguars erano 3-10 nelle partite a un gol in questa stagione, il record in partite a un gol in una singola stagione nell’era del Super Bowl (dal 1996).

Al di là delle vittorie e delle sconfitte, l’incapacità di Pederson di elevare Lawrence a uno dei migliori quarterback della NFL è stata un problema. Dopo un finale impressionante della stagione 2022, Lawrence – e l’attacco – sono stati in costante calo.

Dall’inizio della stagione 2022 fino alla settimana 12 del 2023, Lawrence ha completato il 67% dei suoi passaggi con 37 touchdown e 15 intercettazioni. Da allora, questi numeri sono scesi al 61,3% con 20 touchdown e 14 intercettazioni. Ancora più importante, secondo ESPN Research, la sua percentuale fuori obiettivo è passata dal 14,3% al 19,7%.

Lawrence ha saltato otto partite a causa di infortuni multipli in questo periodo, di cui sette in questa stagione (spalla/commozione cerebrale).

Nonostante Khan abbia indicato la scorsa stagione che voleva che Pederson assumesse i compiti di playcall dal coordinatore offensivo Press Taylor, Pederson è rimasto con Taylor e l’attacco ha continuato a ripetersi.

Khan disse alla squadra prima dell’inizio della stagione che era la migliore squadra Jaguars che avesse mai messo insieme e che si aspettava di raggiungere i playoff – e Pederson alla fine non ci riuscì. — Di Rocco

Dichiarazione del proprietario dei Jaguars Shad Khan. pic.twitter.com/jpNoeSfm81 —Jaguars di Jacksonville (@Jaguars) 6 gennaio 2025

Perché hanno mantenuto il GM Trent Baalke?

Mentre il direttore generale Trent Baalke ha parte della colpa, Khan verrà mantenuto e aiuterà nella ricerca di un terzo allenatore entro cinque anni. Sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto.

Baalke, che ha assunto la carica di direttore generale dopo il licenziamento di Dave Caldwell nel 2020, ha arruolato Lawrence e il running back Travis Etienne Jr. al primo turno nel 2021.

Il GM ha preso una decisione discutibile selezionando l’estremità difensiva Travon Walker rispetto all’estremità difensiva Aidan Hutchinson con la prima scelta assoluta nel draft 2022 Walker è stato un ottimo giocatore – ha 24 licenziamenti in carriera, di cui 20,5 nelle ultime due stagioni – ma. Hutchinson ha totalizzato 28,5 sack per i Detroit Lions e ha guidato la NFL con 7,5 sack prima di rompersi una gamba nella settimana 5.

Ma la scelta del primo round di Baalke del 2024, il ricevitore Brian Thomas Jr., ha stabilito record da rookie in franchising per catture, yard e TD ed è considerato il miglior ricevitore della classe rookie. Khan ha detto al Florida Times-Union durante la stagione, Thomas è stato la prova che il processo di draft dei Jaguars funziona.

La classe free agent di Baalke del 2022 – il tight end Evan Engram, il ricevitore Christian Kirk, il ricevitore Zay Jones, la guardia destra Brandon Scherff, il linebacker Foyesade Oluokun e il cornerback Darious Williams – è stata una delle migliori nella storia della franchigia e il nucleo della squadra quando sono arrivati ​​a i playoff.

Ma la classe free agent del 2024, a parte il centro Mitch Morse, è stata un’enorme delusione dopo aver regalato più di 75 milioni di dollari in garanzie. Il ricevitore Gabe Davis ha effettuato 20 ricezioni in 10 partite prima di andare in IR per un infortunio al ginocchio, il placcaggio difensivo Arik Armstead ha giocato principalmente alla fine e ha totalizzato due licenziamenti, il cornerback Ronald Darby ha perso il suo posto di partenza e il ritornatore/ricevitore Devin Duvernay e la sicurezza Darnell Savage hanno avuto un minimo di impatto

C’è chiaramente la speranza che un nuovo pullman sia sufficiente per innescare queste Jaguar senza dover sottoporsi a una revisione del front office. — Di Rocco

Il proprietario Shad Khan cercherà un terzo allenatore in cinque anni per il franchising QB Trevor Lawrence. Mike Carlson/Getty Images

Come sarà influenzato Lawrence?

Un terzo allenatore in cinque stagioni non è l’ideale, ma un nuovo inizio potrebbe essere positivo per Lawrence, soprattutto se i Jaguars assumessero un ottimo coordinatore offensivo come Ben Johnson dei Lions o Liam Cohen dei Buccaneers.

L’offensiva dei Jaguars – e quella di Lawrence – è rimasta stagnante e scavare in un nuovo sistema potrebbe dargli nuova energia. Lawrence ha compiuto 25 anni a ottobre. È un giocatore giovane e di talento con un potenziale che rende attraente il lavoro dei Jaguars dato che Lawrence è sotto contratto per altre sei stagioni.

Il cambiamento non è sempre negativo per i quarterback. Abbiamo visto Baker Mayfield e Sam Darnold – la prima e la terza scelta nel 2018 – godersi la rinascita della carriera in questa stagione dopo che le cose sono andate male con le loro squadre originali. Entrambi hanno lanciato per oltre 4.000 yard e oltre 35 touchdown in questa stagione dopo essere finalmente atterrati in situazioni migliori.

I Vikings di Coach Kevin O’Connell sono andati 3-6 la scorsa stagione mentre titolari Joshua Dobbs, Nick Mullens e Jaren Hall dopo aver perso Kirk Cousins ​​​​contro un Achille strappato, e hanno Darnold nella conversazione MVP. Mayfield ha effettuato 39 passaggi, superando il suo precedente record in carriera di 28 nella prima stagione di Cohen come coordinatore offensivo dei Bucs.

Non c’è alcun desiderio di allontanarsi da Lawrence, quindi assumere il giusto allenatore e/o coordinatore offensivo potrebbe innescare un’impennata simile. — Di Rocco

Il roster ha il talento per essere un contendente immediato nel 2025?

In attacco, sì, supponendo che la squadra non decida di abbandonare Kirk ed Engram nel tentativo di risparmiare 16,9 milioni di dollari in spazio limite (richiederebbe anche un limite massimo di 27,1 milioni di dollari). Entrambi questi giocatori hanno dimostrato il loro legame con Lawrence e sono voci esperte nello spogliatoio.

Lawrence ha dimostrato di poter giocare a un livello rivoluzionario: si è classificato tra i primi 10 per percentuale di completamento, yard per tentativo, QBR e yard di passaggio dalla settimana 12 nel 2022 alla settimana 12 nel 2023, e i Jaguars erano 14-4. deve solo rimanere in salute.

Ora ha un WR1 in Thomas e una coppia di corridori in Etienne e Tank Bigsby che potrebbero essere una solida combinazione.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Quattro titolari torneranno da una linea offensiva che si è classificata al 19° posto nella percentuale di vittorie di blocchi di passaggi (58,6%) e al 25° nella percentuale di vittorie di blocchi di corsa (70,2%), quindi è un po’ preoccupante.

Il problema più grande è la difesa. Sotto la guida del coordinatore Ryan Nielsen, che era alla sua prima stagione con i Jaguars.

Questa offseason richiede aggiornamenti alla sicurezza, alla linea difensiva interna, al cornerback e al linebacker – e devono trovare un terzo pass rusher per completare Walker e porre fine a Josh Hines-Allen. I registi sono rari su quel lato della palla, e nessun giocatore ha più di un intercetto o un recupero di fumble.

I Jaguars probabilmente troveranno aiuto nella free agency o nel draft NFL, dove avranno la scelta numero 5 in assoluto. — Di Rocco

Quanto è allettante il lavoro dei Jaguars? Quali nomi senti che potrebbero essere interessati?

Molti in tutta la lega credono che Jacksonville sia il miglior lavoro sulla carta, superando di poco Chicago. Il roster ha talenti interessanti su entrambi i lati della palla. Nonostante le sue difficoltà, Lawrence è ancora considerato un difensore della metà superiore del campionato. Allenare nell’AFC South sarà un pareggio, con Tennessee e Indianapolis in forte transizione. Il mantenimento di Baalke come direttore generale sarà un fattore determinante.

In alcuni ambienti della lega c’era la sensazione che i Jaguars avrebbero reso desiderabile la posizione di capo allenatore aprendo anche la posizione di GM, il che significa un ripristino completo. Ma anche se mantenere Baalke restringe il campo, ciò non significa che i Jaguars non possano ottenere l’allenatore giusto.

Cosa dovresti sapere per i playoff NFL • Primo sguardo al campo dei playoff a 14 squadre

Staffa, Programma | Super Bowl LIX

Jacksonville ha fatto affidamento sull’attacco negli ultimi draft, quindi restiamo fedeli a quel tema, e ci sono molti giovani coordinatori offensivi che si adattano al progetto, da Johnson dei Lions, Coen dei Bucs, Joe Brady dei Bills, Kellen Moore degli Eagles e Bobby Slowik dei texani.

I capi Matt Nagy, i capi Kliff Kingsbury e Todd Monken dei Ravens corrispondono a questa descrizione e hanno esperienza come capo allenatore, qualcosa che Jacksonville ha apprezzato nelle sue ultime tre assunzioni (Doug Marrone, Urban Meyer, Doug Pederson).

Inoltre, non dormire sul coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn qui. È considerato una delle prospettive più forti e, sebbene sia stato collegato alle posizioni dei Jets e dei Saints a causa della sua storia, Jacksonville offre un buon lavoro che probabilmente valuterà. — Jeremy Fowler

Quale posizione potrebbe puntare il nuovo allenatore dei Jaguars con la maglia n. 5?

Come accennato in precedenza, questo è un attacco con giovani giocatori entusiasmanti come Lawrence e Thomas, insieme ad alcuni giocatori solidi in attacco. C’è spazio per aggiungere e completare la posizione del ricevitore, ma è chiaro che i Jaguars hanno bisogno di aiuto in difesa.

Prospettive perfette per rispondere a queste domande? Travis Hunter, stella a doppio senso del Colorado che ha vinto l’Heisman Trophy. La sua abilità come cornerback spento – ha avuto quattro intercettazioni nel 2024 – e come wide receiver rivoluzionario avrebbe permesso ai Jaguars di spuntare due caselle con un draft. Hunter potrebbe iniziare da un lato della palla e avere ancora un pacchetto difficile di circa 20 giocate dall’altro lato in un ruolo che consente ai suoi strumenti speciali di brillare. — Matt Miller